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Kadınların cep telefonunu çalan yankesici: Tek başımıza çeteyiz

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 10:38 | Son Güncelleme

MERSİN'de, Hıdır A.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, Hıdır A. (45), 2 kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalarken yakalanıp, gözaltına alındı. Hıdır A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, gazetecilere "Büyük bir şebekeyi çökerttiler. Tek başımıza bir çeteyiz" dedi. Hıdır A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Yankesicilik' suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Hıdır A., 25 Aralık'ta, merkez Çilek Mahallesi'ndeki semt pazarında alışveriş yapan 2 kadının cebindeki telefonları çalarken yakalandı. Hıdır A., Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği bünyesindeki 'Yıldırım Timleri' olarak bilinen sivil motorize ekipler tarafından gözaltına alındı. Ekipler, cep telefonlarını sahiplerine teslim etti.

'BÜYÜK BİR ŞEBEKEYİ ÇÖKERTTİLER'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülmek üzere polis aracına bindirilen Hıdır A., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Büyük bir şebekeyi çökerttiler, sağ olsunlar ağabeylerim. Ne çetesi olacağız ki? Tek başımıza bir çeteyiz. Telefonu çöpte buldum. Suçüstü yakalanmadım, çöpte buldum. Memur ağabey kimlik araması yaparken, üstümde çıktı. Başka da bir olay yok" diye seslendi. Hıdır A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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