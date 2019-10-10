Kadınların da tribünden izlediği maçta İran, Kamboçya'yı 14-0 yendi

İran'da kadınların 40 yıl aradan sonra ilk defa normal bir şekilde bilet alıp izleyebildiği 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri C Grubu maçında İran, Kamboçya'yı 14-0 yendi.

İran, aldığı farklı skorla grupta 2. maçını da kazanarak liderliğe yükseldi.

Başkent Tahran'daki 100 bin kişi kapasiteli Azadi Stadyumu'nda oynanan maçta, İran hükümetinin izin vermesi üzerine bir ilk gerçekleşti ve yaklaşık 5 bin kadın normal bir şekilde bilet alarak müsabakayı tribünden izledi.

- Bir kadın gözaltına alındı

Tribündeki kadınlar, maç izlemek için stadyuma girmeye çalıştığı gerekçesiyle hapse mahkum edilmesine tepki olarak kendini yakan "Mavi Kız" lakaplı Seher Hudayari için "Mavi Kız yerin boş" şeklinde slogan atınca, güvenlik güçleri bunun devam etmesi halinde onları stattan çıkarmakla tehdit etti.

Hudayari'nin posterini açan bir kadın taraftara güvenlik güçlerinin müdahale etmesi gerginliğe neden oldu ve kadın taraftar gözaltına alındı.

Maçı izlemeye gelen İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de kadınların tribünlerde yer almasını desteklediklerini ve sosyal gelişmeye yol açan bu tecrübeyi artırmak istediklerini söyledi.