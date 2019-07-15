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Kadınların defnettiği meçhul asker 15 Temmuz’da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Güney köyde bulunan meçhul asker mezarı başında anıldı.“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle Güneyköy köyünde yaz Kuran Kursunda öğrenimi gören öğrenciler köylerinde bulunan ve 100 yıl önce savaş esnasında öldüğü rivayet edilen ve köylü kadınlar tarafından defnedilen meçhul asker için Cami İmam Hatibi Mustafa Bayram öncülüğünde Kur’an-ı Kerim okuyarak dua edildi.

Kadınların defnettiği meçhul asker 15 Temmuz’da anıldı

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Güney köyde bulunan meçhul asker mezarı başında anıldı.
“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle Güneyköy köyünde yaz Kuran Kursunda öğrenimi gören öğrenciler köylerinde bulunan ve 100 yıl önce savaş esnasında öldüğü rivayet edilen ve köylü kadınlar tarafından defnedilen meçhul asker için Cami İmam Hatibi Mustafa Bayram öncülüğünde Kur’an-ı Kerim okuyarak dua edildi. Köy muhtarı Ahmet Köse, meçhul askere ilişkin kayıtlar olmadığını ama defnedilirken üzerinde asker üniforması olduğu için ‘Meçhul asker’ dediklerini belirtti.
Muhtar Köse, “Köyümüzde bundan 100 yıl önce kadınların bahçe işleri ile uğraşırken buldukları askeri kendileri köyde erkek olmadığı için savaş döneminde defnetmişler daha sonrada köye dönebilen erkelere haber verilip mezarın çevresi belli olacak şekilde düzenlenmiş. 15 yıl öncede mezarı köylülerimizin desteği ile mermer kaplandı. Bugünde çocuklarımız 15 Temmuz olması nedeniyle de gelip mezarı başında dua ettiler” dedi.

Kadınların defnettiği meçhul asker 15 Temmuz’da anıldı

Kadınların defnettiği meçhul asker 15 Temmuz’da anıldı

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