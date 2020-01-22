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  4. Kadınların derdini çekinmeden söylediği kadın kaymakama "Yılın İdarecisi" ödülü

Kadınların derdini çekinmeden söylediği kadın kaymakama "Yılın İdarecisi" ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 11:51 | Son Güncelleme

Edirne'nin Havsa ilçesinin Kaymakamı Neslihan Kısa, Türk İdareciler Derneğinin ödülüne kadınlara yönelik eğitim toplantıları ve kooperatif çalışmalarıyla layık görüldü - Kaymakam Kısa: - "Kadınlar karşılarında kadın mülki idare amiri gördüğünde derdini çekinmeden ifade edebiliyor. Biz de buradan yola çıkarak kadınlarımızla iç içe samimi ilişkiler kurarak çalışmalar yürüttük"

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Edirne'de Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, ilçede kadınlara yönelik çalışmaları ile Türk İdareciler Derneğince verilen "Yılın İdarecisi" ödülünün sahibi oldu.

Havsa Kaymakamı Kısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevine 15 ay önce başladığını, bu sürede ilçe merkezi ve köylere yönelik güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kadın mülki idare amiri olarak görev yapmanın birçok avantajı olduğunu belirten Kısa, "Erkekler yaşadıkları problemleri karşı tarafa çok rahat iletebiliyorlar. Ama kadınlarımız bu noktada bazı çekinceler hissediyor. Kadınlar karşılarında kadın mülki idare amiri gördüğünde derdini çekinmeden ifade edebiliyorlar. Biz de buradan yola çıkarak kadınlarımızla iç içe samimi ilişkiler kurarak çalışmalar yürüttük." şeklinde konuştu.

Kısa, köy kahvehanelerinde bir araya geldikleri kadınlara eğitimler verdiklerini dile getirdi.

Bu eğitimlerin ardından çok güzel geri dönüşler aldıklarını anlatan Kısa, şöyle konuştu:

"Kadınların çok üretken olduklarını, aile ekonomisine katkı sunmaya çalıştıklarını, evde hazırladıkları yiyecekleri pazarda sattıklarını gördük. Bir şekilde ev ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyorlardı. Kadınlarımızdan çıkan bir fikirle Havsa Kadın Girişimciler Kooperatifinin kurulmasına zemin hazırladık. Kadınlarımızla el ele vererek güzel bir iş birliği yaptık. Bu süreçte Edirne Valisi Ekrem Canalp başta olmak üzere kurumların desteğiyle güzel bir oluşuma imza attık. Kadınlarımız burada el emeği yöresel yiyecekleri yaparak satışa sunuyorlar. Bunun yanında millet kıraathanesi, birçok köyde çok amaçlı salon, çocuk parkı kurulumları, yol iyileştirme hizmetleri kapsamında parke taşı döşenmesini sağladık. Çocuk ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenledik."

Edirne Valisi Ekrem Canalp ile çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kısa, gerçekleştirilen tüm projelere büyük destek olan Canalp'e teşekkür etti.

- "Sel felaketinde yanlarında olduk"

Kısa, göreve başladığı ilk aylarda ilçeye bağlı Oğulpaşa köyünde sel felaketi yaşandığını ve o süreçte vatandaşların problemlerini hızlı şekilde çözmeye çalıştıklarının altını çizdi.

Vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Kısa, "O süreci aştıktan sonra vatandaşlarımızın bana bakış açılarının çok daha sevecen ve cana yakın olduğunu gördüm. Çünkü o zor günlerinde onların yanındaydık. Şimdi köye gittiğimizde o günlerde verdiğimiz mücadeleyi nasıl takdir ettiklerini gösteriyorlar." diye konuştu.

Kısa, çalışmalarından dolayı Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından Türk İdareciler Derneğine "Yılın İdarecisi" seçilmek üzere aday gösterildiğini belirtti.

Dernek tarafından Merhum Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülü'ne layık görüldüğünü aktaran Kısa, ödülünü 10 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan almanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

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