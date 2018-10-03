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Kadınların el emeği, öğrencilere burs olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:32 | Son Güncelleme

MERSİN'de kadınların yaptığı örgü işlerinin satışından elde edilecek tutar ile üniversite öğrencilerine burs sağlanacak.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de kadınların yaptığı örgü işlerinin satışından elde edilecek tutar ile üniversite öğrencilerine burs sağlanacak. Ürünler internet kanalı ile ülke geneli ve yurt dışına da pazarlanacak. Mezitli Belediyesi'nce Menderes Mahallesi Çarşamba Pazarı karşısında açılan Örgü Evi'nde bir araya gelen kadınlar hem sohbet edip kaynaşıyor, hem de eğlenceli dakikalar geçiriyor. El emeği ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle aile ekonomisine de katkı sağlayan kadınların en büyük hedefi ise yine bu satışlardan sağlanacak gelirler ile üniversite öğrencilerine burs vermek. Tüketicinin konfeksiyon ürünleri yerine el işi örgülerin tercih etmesini isteyen kadınlar el emeği örgülerini internet üzerinden pazarlamaya hazırlanıyor. ÖĞRENCİLERE BURS Örgü Evi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Kadınlarımız burada boş zamanlarını geçiriyorlar, örgü yapıyorlar. Bilmeyenler örgü öğreniyorlar. Her çarşamba günü workshop çalışması var. Burada yeni işlemeler öğreniyorlar. Öğreticilik yapan arkadaşlarımız var. Yine pazarın kurulduğu günlerde satış yapabilecekler. Sadece buraya gelenler, burada üretenler satış yapabilecekler. Ayrıca, kadın üretici pazarlarımızda zaten kadınlarımız el işlerini yapıp satabiliyorlar. Orda da bu fırsatı tanıyoruz. Kermes yapacak arkadaşlarımız zaman zaman. Bu kermeslerde ürünlerini pazarlamış olacaklar ve elde ettikleri geliri öğrencilerimize burs olarak verecekler. Mezitli'de insan trafiğinin yoğun olduğu bölgede bu ürünlerin satışı için kadınlarımıza fırsat tanıyacağız" dedi. OKULLARA BAĞIŞ Kadınlarla birlikte örgü ören ve projenin hayata geçmesine öncülük sağlayan Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan ise şunları söyledi: "Örgü Evi'nde biz kadınlar bir araya geliyoruz. Buradaki hocamızın önderliğinde ve kadınlarımızın arzuları doğrultusunda değişik çalışmalar yapıyoruz. Düşünülen buradaki yapılacak işler, öncelikle bir araya gelmemiz, aktif yaş almamız. Örgü terapidir ve bizler için enerji kaynağı. Bunları hep birlikte yaşamak da ayrı bir zevk. Bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz, değişik örgüler yapıyoruz. Örgü şenliği düzenleyeceğiz. Hepimiz değişik örgüler yapıp stantlar açacağız. Yarışma yapacağız aramızda ve atkı bere öreceğiz. Derece alan arkadaşımıza yün ve mil hediye edeceğiz. Ördüğümüz ürünleri de ihtiyacı olan okullara bağışlayacağız." Eğitmen Şeyda Kiriktir da çeşitli etkinliklerle kadınlar olarak güzel vakitler geçirdiklerini söyledi. FOTOĞRAFLI

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