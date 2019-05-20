"Kadınların el emeği ürünlerinin pazara ulaşması gerekiyor"

Coğrafi işaretli ürünler bakımından "mağazanın bulunduğu ilde üretilme zorunluluğu" da Kanundaki düzenleme ile kaldırılması amaçlanıyor. Bu hükmün kaldırılması ve raf tahsisi yapılacak yöresel ürünlerin durumuna göre bölgenin yöresel ürünlerinden seçilmesi, bu ürünlerin ülke çapında tanınırlığını artırabilecek.

İşletmelerin pazarlama stratejilerinin önemi de göz önünde tutularak yöresel ürünlere ayrılan satış alanlarının yüzde 5'e çıkarılması hedefleniyor. Uygulamada yaşanan sorunların artırılması için ise raf tahsis yükümlülüğünün büyük mağazalar ve zincir mağazalara özgünlenmesi isteniyor.

KEFEK tarafından Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi üzerinde çalışılıyor. Zincir mağazalarda yöresel ürünlere ayrılan satış alanlarının yüzde 1 olarak belirlendiği kanunda yapılacak değişiklikle, özellikle kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmelerine yönelik, kanunun, "yer ve raf tahsisine" ilişkin hükümleri yeniden düzenlenecek.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda (KEFEK), kadınların evlerinde ürettikleri yöresel ürünler ile coğrafi işaret taşıyan ürünlerin büyük mağazalarda ve zincir mağazalarda daha görünür olmasını amaçlayan kanun teklifi üzerinde mesai yapılıyor.

- "Komisyon olarak ilk kanun teklifimizi vereceğiz"

KEFEK Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsal alanda kadın istihdamının artırılmasıyla alakalı bir raporu daha önce kabul ettiklerini, bununla kalmayıp bunu kanun teklifi haline getirmeyi istediklerini söyledi.

KEFEK'in de kanun teklifi verebildiğini belirten Kalsın, komisyondaki milletvekillerinin de imzasıyla teklifin son halini almasının ardından komisyon olarak ilk kanun tekliflerini vereceklerini ifade etti.

Kadınlar tarafından kırsal alanda üretilen, coğrafi işaret taşıyan 300'e yakın ürünün bulunduğunu, Türkiye'nin bu anlamda çok zengin olduğunu dile getiren Kalsın, bu ürünlerin satışındaki rekabet şartlarının zorluğuna dikkati çekti.

Canan Kalsın, şunları kaydetti:

"Yerli üretimde olan, evde üretilen veya herhangi bir bölgede kooperatifte üretilen ürünlerin piyasaya ulaşabilme sorunu var. Özellikle kadınların el emeği ürünlerinin pazara ulaşması gerekiyor. Bu konuda Ticaret Bakanlığına, bütün zincir mağazalarda veya satış noktalarında başta kadınlar tarafından üretilen ürünlere olmak üzere, coğrafi işaret taşıyan ürünlere ayrılan raf oranının artırılmasını istediğimizi belirttik. Bizim teklifimiz yüzde 10 idi, yüzde 5'e düşürüldü. Bu teklif üzerinde çalışılacak ve daha sonra komisyonda görüşülecek."

