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Kadınların el emekleri göz kamaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 18:12 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Osman Kaymak’ı ziyaret eden Çarşı 1919 Kadın Emeği Pazarı üyelerinin ürünleri büyük beğeni topladı.85 kadının el emeği ürünlerinin sergilendiği Çarşı 1919 Kadın Emeği Pazarı üyeleri, desteklerinden dolayı Samsun Valisi Osman Kaymak’ı ziyaret etti.

Samsun Valisi Osman Kaymak’ı ziyaret eden Çarşı 1919 Kadın Emeği Pazarı üyelerinin ürünleri büyük beğeni topladı.
85 kadının el emeği ürünlerinin sergilendiği Çarşı 1919 Kadın Emeği Pazarı üyeleri, desteklerinden dolayı Samsun Valisi Osman Kaymak’ı ziyaret etti. Kadın üreticileri Valilik Toplantı Salonunda karşılayan Vali Osman Kaymak, kadınların tanıttığı ürünlere büyük ilgi gösterdi. Oldukça beğenilen el emeği ürünler, göz kamaştırdı.

“Aylık 15-20 bin TL gelir elde ediliyor”
Ziyarette yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birimi Sorumlusu Hicran Karadoğan Kınık, “İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu olarak 2011 yılından beri Kadın Dostu Kent çalışması yürütüyoruz. 44 kurumla bu yola çıktık, 20’ye yakın STK temsilcisi aramızda bulunuyor. Amacımız, kadınların yaşam kalitesini yükseltmek. İstihdam da bu çalışmalardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Kadının çalışma hayatına katılması konusunda son 3 yıldır çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. 3 sene önce Kadın Emeği Çarşısı kurmak için yola çıkmıştık. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmede kadınların sürekli olarak ürünlerini satabilecekleri, üretecekleri ve turistlere yönelik hediyelik eşyaların bulunabileceği bir Çarşı 1919’un kurulması kararı verildi. Bu kapsamda Anıt Park’ta simit kafe Kadın Emeği Pazarı’na çevrildi. Mart ayından itibaren kadınlar bu çarşıyı kendileri işletiyorlar. Sürekli olarak burada ürünler satılıyor. Bir de kooperatif kurulması düşünülüyor. Çarşıda şu anda 85 kadının ürünlerinden yararlanılıyor. Ortalama aylık 15-20 bin TL gelir elde ediliyor. Daha da iyi olması için gayret gösteriyoruz. Tasarım ve marka konusuna da kooperatifleşme sürecinin ardından ağırlık vereceğiz” dedi.

“Her zaman kadınların yanındayız”
Kadınlara her konuda yardımcı olduklarının altını çizen Samsun Valisi Osman Kaymak, “Samsun’da el sanatları yapan Çarşı 1919’daki arkadaşlarımız ziyarette bulundu. Ürettikleri ürünleri incelediğimizde çok yol kat ettiklerini gördüm. Kadının hayatın içinde daha çok olması lazım ve daha çok üretmesi lazım. Samsun’da çabalayan ve bir şeyler ortaya koymaya çalışan kadınlar var. Hanımların bu eserlerini görmek bizleri mutlu ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi de kadınların yaptıkları ürünleri sergilemesi için Anıt Park’ta bir yer verdi. Bu hassas davranış için Başkanımız Mustafa Demir’e de teşekkür ederim. Bu çarşının devam etmesini istiyorum. Samsun’a çok turist geliyor. Bu turistler Samsun’a özgü bir şey almak istediklerinde buradan temin edebilirler. Artık fabrikasyon ürünlere ilgi gösterilmiyor. Bu el emeği ürünler bütün dünyada büyük ilgi görüyor. Bu ürünlerin pazarlanması da ayrı bir tekniktir. Bizlerin de size yardımcı olması lazım. Bu noktada e-pazarlamayı da düşünmelisiniz. Ürünlerinizi internet ortamında da tanıtabilirsiniz. Bu konuda da ne gerekiyorsa arkadaşlarımız yardımcı olacak. Her zaman sizlerin yanında olacağız” diye konuştu.

“Üretmek kadar pazarlamak da önemli”
Üretilen ürünlerin pazarlanmasının da önemli olduğunu ifade eden Vali Kaymak, şunları söyledi:
“Bu arkadaşlarımız iş insanı olma yolunda ilerliyorlar. Belki de ileride işveren olacaklar. Bir kooperatif kurmayı düşünüyorsunuz. Bu da çok anlamlı. Bir üretim kooperatifi kurabilirsek, kooperatifler kaynak alabiliyor, kredi alabiliyor. Dolayısıyla işleri daha da büyütebilirsiniz. Daha geniş atölyeler de kurulabilir. Kooperatif konusunda da birlikte olup, eyleme geçin. Daha çok insanın üretime katılması gerekiyor. Kooperatif kurulduktan sonra da yeni projeler ile üretime katılabilirsiniz. Hibe projeleri de var. Onun için kadınların bir araya gelerek birbirlerinden güç alması gerekiyor. Sizleri valilikte ağırlamaktan gurur duyuyoruz.”
Ziyaret, valilik önündeki toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kadınların el emekleri göz kamaştırdı

Kadınların el emekleri göz kamaştırdı

Kadınların el emekleri göz kamaştırdı

Kadınların el emekleri göz kamaştırdı

Kadınların el emekleri göz kamaştırdı

Kadınların el emekleri göz kamaştırdı

Kadınların el emekleri göz kamaştırdı

Kadınların el emekleri göz kamaştırdı

Kadınların el emekleri göz kamaştırdı

Kadınların el emekleri göz kamaştırdı

Kadınların el emekleri göz kamaştırdı

Kadınların el emekleri göz kamaştırdı

Kadınların el emekleri göz kamaştırdı

Kadınların el emekleri göz kamaştırdı

Kadınların el emekleri göz kamaştırdı
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