HABER

Kadınların el emeklerine büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 17:54 | Son Güncelleme

Mudanya ilçesinde kadınların el emekleri Bursa El Sanatları Semineri’nde sergilendi.Kent Konseyi bünyesindeki iğne oyası ile kırkyama kursu kursiyerleri, Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı ‘4.

Kadınların el emeklerine büyük ilgi

Mudanya ilçesinde kadınların el emekleri Bursa El Sanatları Semineri’nde sergilendi.
Kent Konseyi bünyesindeki iğne oyası ile kırkyama kursu kursiyerleri, Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı ‘4. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali’’nde büyük ilgi gördü.
Merinos AKKM Fuar Alanı’ndaki stantta 4 gün boyunca sergilenen eserler, geleneksel el sanatlarını yaşatma noktasında başarılı bulunarak örnek gösterildi. 48 şehirden çeşitli sanatçıların da eserlerini sergilediği festivalde 4 gün boyunca adeta ziyaretçi rekoru kırdı.
Mudanya’nın tanıtımı açısından önem arz eden festivalde, kadınların el emeklerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Tümay Erim Öztan, organizasyonda kendilerine stant açma imkânı sağlayan Bursa Kent Konseyi’nin yöneticilerine teşekkür etti.

500 yıl sonra bir ilk! Yüzü göründü 500 yıl sonra bir ilk! Yüzü göründü
Motocross pistinin yapımı başladıMotocross pistinin yapımı başladı
Su basan kütüphanede çocuklar mahsur kaldıSu basan kütüphanede çocuklar mahsur kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

İstanbul Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismarı öven kadın gözaltına alındı

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Balıkçılar, çaya yumurta bırakan sazanlar için nöbette

Böylesini ilk kez gördüler! Başında nöbet tutuyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.