Kadınların etek altı fotoğrafını çekerken yakalandı

Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te, bir kadının gizlice etek altı fotoğraflarını çekerken yakalanan A.A., çevredekiler tarafından darbedildikten sonra polise teslim edildi.

Yeni Cuma Parkı yakınlarında, bir kadının gizlice etek altını fotoğraflarını çektiğini fark edenler müdahalede bulundu. Darbettikleri A.A.'yı bir çay bahçesine götürerek, tabureye oturtup polisi aradı. Başında bekledikleri şüpheliyi olay yerine gelen polise teslim etti.

A.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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