Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken şüpheli adliyeye sevk edildi

Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde dün bir kişi, ATM'lerden para çeken kadınların yanına yaklaşıp, iddiaya göre etek altı fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden kadınların şikayeti üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Sezai S. olduğunu belirledi. Sezai S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, Sezai S.’nin el konulan cep telefonunda yaptığı incelemede kadınlara ait fotoğraflar tespit etti.

Sezai S. emniyetteki işlemlerin ardından 'cinsel taciz' suçlamasıyla Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cep telefonunun kamerasıyla kadınların etek altı fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Sezai S., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

DHA

