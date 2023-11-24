Kadınların etek altı görüntüsünü çeken komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası
Mynet Haber
48 dakika önce
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Kağıthane'de bulunan bir zincir markette komiser S.E., kadınların gizlice etek altı görüntülerini çekerken yakalandı. 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan komiser S.E.'ye mahkeme, 6 yıl 3 ay hapis ve 16 bin lira adli para cezası verdi.
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