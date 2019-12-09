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Kadınların eylemine polis müdahalesi tepki topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:10 | Son Güncelleme

İstanbul kadına karşı şiddeti protesto için düzenlenen danslı protesto eyleminde yedi kişinin gözaltına alınmasını kadın girişimleri tepkiyle karşıladı.

Kadınların eylemine polis müdahalesi tepki topladı

Yöneltilen suçlamalar arasında "Cumhurbaşkanına hakaret" de var.Şili’deki kadınların dünyaya yayılan danslı prostestosu "Las Tesis"in benzerini dün İstanbul Kadıköy'de gerçekleştiren kadınlara polisin müdahalesi sonucu yedi kişi gözaltına alındı. Kadın girişimleri ve örgütleri, kadına karşı şiddeti protesto etmek için düzenlenen eyleme yönelik polis müdahalesine ve kadınların gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Platform üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte yapılan dans gösterileri sırasında atılan sloganlarda 'tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hâkimler, devlet ve başkan' şeklinde ifadeler kullanan söz konusu gruba yaptıklarının suç olduğu, eylemi durdurmaları ve dağılmaları için makul süre tanınmıştır" denildi.

Açıklamada "grubun dağılmamakta ısrar edip, konusu suç oluşturan sloganlara devam etmeleri üzerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Kadın Grubu tarafından polis marifetiyle alanın boşaltılmaya çalışıldığı, etkinliği provoke eden ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunan yedi kişinin Cumhuriyet Savcılığı talimatları ile gözaltına alındığı" bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu"ndan Fidan Ataselim ve Ayşen Ece Kavas da bulunuyor.

Yöneltilen suçlamalar

Gözaltına alınan kadınların polise verdiği ifade sırasında yanlarında bulunan Avukat Tuba Torun, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Polisin "kalabalığa dağılma fırsatı vermeden gözaltı yaptığını" savunan Torun, gözaltına alınanların 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, Cumhurbaşkanına hakaret ve devlet kurumlarını aşağılama ile suçlandığını belirtti.

Kadın örgütleri tepkili

İstanbul Kadıköy’deki danslı protesto gösterisini düzenleyen girişimlerden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Twitter hesabından valiliğin açıklamasına tepki gösterdi.

Mesajda, "Kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik uluslararası İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu uygulamamak, kadınları korumamak, kapısına gelen kadınları katilleriyle barıştırmak suçtur" denildi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu da Fidan Ataselim'e gözaltına alındığı sırada ters kelepçe takılmasına tepki gösterdi.

Kadıköy’de toplanan kadınların "Suç bende değil, her nerdeysem, ne giydiysem suç bende değil" sözlerini içeren şarkı eşliğinde gerçekleştirdiği protesto eylemi sonrasında kadınların gözaltına alınmasına Kadın Meclislerinden de tepki geldi.

DW,DHA/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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