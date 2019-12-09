Kadınların eylemine polis müdahalesi tepki topladı

Yöneltilen suçlamalar arasında "Cumhurbaşkanına hakaret" de var.Şili’deki kadınların dünyaya yayılan danslı prostestosu "Las Tesis"in benzerini dün İstanbul Kadıköy'de gerçekleştiren kadınlara polisin müdahalesi sonucu yedi kişi gözaltına alındı. Kadın girişimleri ve örgütleri, kadına karşı şiddeti protesto etmek için düzenlenen eyleme yönelik polis müdahalesine ve kadınların gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Platform üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte yapılan dans gösterileri sırasında atılan sloganlarda 'tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hâkimler, devlet ve başkan' şeklinde ifadeler kullanan söz konusu gruba yaptıklarının suç olduğu, eylemi durdurmaları ve dağılmaları için makul süre tanınmıştır" denildi.

Açıklamada "grubun dağılmamakta ısrar edip, konusu suç oluşturan sloganlara devam etmeleri üzerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Kadın Grubu tarafından polis marifetiyle alanın boşaltılmaya çalışıldığı, etkinliği provoke eden ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunan yedi kişinin Cumhuriyet Savcılığı talimatları ile gözaltına alındığı" bildirildi.