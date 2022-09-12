Kadınların fotoğrafını çekip silerken yakalanmıştı! Taksi şoförünün foyası ortaya çıktı

Yoldan geçen kadınların fotoğrafını çeken taksici, aracındaki kadın yolcular tarafından yakalanmış, araçtaki kadınların polisten yardım talebi üzerine H. U. polisten önce uzaklaşarak fotoğrafları silmiş, daha sonra durdurulmuştu. H.U. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, H. U.'nun Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi askıda olmasına rağmen şoförlük yaptığını açıklarken belgesinin süresiz iptal edildiğini, taksinin 30 gün süre ile trafikten men edildiğini duyurdu.

ARAÇTAKİ KADINLAR ÇIKIŞTI

Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda geçen cumartesi saat 19.10 sıralarında aracına F.M.B. (27) ve A.M .(32) isimli 2 kadın yolcu alan taksi şoförü H.U. (51) kaldırımda yürüyen kadının fotoğrafını çekti. Bunun üzerine taksideki yolcular duruma tepki gösterdi. Kadın yolcuların tüm ısrarına rağmen, taksici fotoğraf çektiğini inkar etti.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA DA UYMADI

Telefonun galerisindeki fotoğrafı görmek isteyen kadınlara aldırmayan taksici bir yandan fotoğrafı silmeye çalışırken, bir yandan da yola devam etti. Kadınlar yolda bekleyen polisin yanından geçilirken yüksek sesle yardım talebinde bulundu. Taksici H.U. dur ihtarına uymayarak yola devam etti.

KARGAŞAYI FIRSAT BİLİP SİLMİŞ

Taksinin önünü kesen polis olaya müdahale etti. Taksici H.U.'nun kargaşadan yararlanarak fotoğrafı sildiği belirtildi.

H.U. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

SÜRESİZ İPTAL EDİLDİ

İBB'ye bağlı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi askıda olmasına rağmen şoförlük yapan ve Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen 2 kadın yolcusunun izinsiz şekilde fotoğraflarını çeken taksi şoförünün TUDES kapsamında Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi süresiz iptal edilmiş olup, ilgili taksi emniyet birimlerince 30 gün süre ile trafikten men edilmiştir."

(DHA)

