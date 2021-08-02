HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiye meydan dayağı

Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiye meydan dayağı

02.08.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'da caddeden geçen kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu kişi, fark edilince çevredekiler tarafından darbedildi. Darp anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiye meydan dayağı

Olay, dün öğle saatlerinde Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi, cep telefonu ile caddeden geçen kadınların fotoğrafını çekti. Bunu fark eden bir iş yeri sahibi, yabancı uyruklu kişiyi omzundan tutup dükkanının önüne getirdi.

066489e50b4fc4b1418fbe9ed99c3a57

Çevredekiler, yabancı uyruklu kişinin cep telefonunu kontrol etti. Telefonda fotoğrafları görenler, bu kişiyi darbetti. Darp anları ile yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

c05367b4a6f0ae67f7d72b793bdbd07d

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Pavyonda korkunç cinayet! Hesap kavgası kanlı bittiPavyonda korkunç cinayet! Hesap kavgası kanlı bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız

Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Jandarma önlem aldı! Kimsenin girilmesine izin verilmiyor

Jandarma önlem aldı! Kimsenin girilmesine izin verilmiyor

Millet İttifakı aday gösterirse olurum

Millet İttifakı aday gösterirse olurum

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

CANLI: Türkiye - Rusya

CANLI: Türkiye - Rusya

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.