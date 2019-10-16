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Kadınların genital bölge problemleri için güncel yaklaşımlar ve yeni teknolojiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2019 09:40 | Son Güncelleme

Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Mustafa Berber ’’Genital Bölge Problemleri’’ ile ilgili önemli bilgiler verdi.Berber, Pelvik rekonstrüktif (tedavi) cerrahi de denilen pelvik taban cerrahisinde yeni tedavi teknikleriyle, idrar kesesi, kalın bağırsağın son kısmının sarkması, idrar kesesinin çalışma bozukluğu, idrar kaçırma problemleri, dışkılama sorunlarını operasyonla kalıcı ve etkili olarak çözmenin mümkün olduğunu söyledi.Aşağıda elime gelen bir şey var!, İdrarımı tutamıyorum!, Saat başı tuvalete gidiyorum!, Korkumdan sokağa çıkamıyorum komşuma bile gidemiyorum!, Devamlı idrarım varmış gibi hissediyorum!, Gece sık sık tuvalete gidiyorum!, Sırt ve kasık ağrılarım oluyor!, Dışkımı eskisi gibi kontrol edemiyorum, yaparken zorlanıyorum!

Kadınların genital bölge problemleri için güncel yaklaşımlar ve yeni teknolojiler

Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Mustafa Berber ’’Genital Bölge Problemleri’’ ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Berber, Pelvik rekonstrüktif (tedavi) cerrahi de denilen pelvik taban cerrahisinde yeni tedavi teknikleriyle, idrar kesesi, kalın bağırsağın son kısmının sarkması, idrar kesesinin çalışma bozukluğu, idrar kaçırma problemleri, dışkılama sorunlarını operasyonla kalıcı ve etkili olarak çözmenin mümkün olduğunu söyledi.
Aşağıda elime gelen bir şey var!, İdrarımı tutamıyorum!, Saat başı tuvalete gidiyorum!, Korkumdan sokağa çıkamıyorum komşuma bile gidemiyorum!, Devamlı idrarım varmış gibi hissediyorum!, Gece sık sık tuvalete gidiyorum!, Sırt ve kasık ağrılarım oluyor!, Dışkımı eskisi gibi kontrol edemiyorum, yaparken zorlanıyorum! gibi şikayetlerin sadece ileri yaşlardaki kadınlarda olmayıp, vajinal doğum yapan her üç kadından birinde pelvik tabanla ilgili sorun olduğunu Belirten Berber, "Problemi olan bir çok kadın çok azı hekime başvurarak yardım istiyor, bir kısmı içinde bulunduğu durumu normal kabul ediyor bir kısmı da ilkel yöntemlerle sorunu çözümsüz hale getiriyor. Bu problemler, başta rahim olmak üzere hiç doku çıkarılmadan, anatomi düzeltilerek, hasarlı dokular onarılarak ve güçlendirilerek şikayetler yüzde 85-95 oranında kalıcı olarak çözülüyor. Ayrıca vajinadan yapılan bu operasyonlar, anatomiyi bozmadığı gibi, karında operasyon izi olmaması ve günlük yaşama kısa sürede dönmesi nedeni ile tercih ediliyor" diye konuştu.

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