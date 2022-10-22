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  4. Kadınların girmesi yasak! 1139 yıldır özerk olan Yunanistan'ın Aynoroz Yarımadası'ndaki Osmanlı belgeleri tarihe ışık tutuyor

Kadınların girmesi yasak! 1139 yıldır özerk olan Yunanistan'ın Aynoroz Yarımadası'ndaki Osmanlı belgeleri tarihe ışık tutuyor

22.10.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadası'ndan Ege Denizi'ne doğru uzanan, 1139 yıldır özerk olan Aynoroz Yarımadası'nda Osmanlı dönemine ait belgeler tarihe adeta ışık tutuyor. Sadece manastırların bulunduğu ve kadınların girmesinin yasak olduğu yarımadada Osmanlı izlerine hala rastlanabiliyor. Bölgede bulunan manastırların arşivlerinde, tarihi 14'üncü yüzyıla kadar dayanan belgeler, Osmanlı dönemine ait en eski belgeler arasında bulunuyor. İşte Aynoroz Yarımadası'nın gizemli tarihi...

Kadınların girmesi yasak! 1139 yıldır özerk olan Yunanistan'ın Aynoroz Yarımadası'ndaki Osmanlı belgeleri tarihe ışık tutuyor

Yunanistan'da Aynoroz Yarımadası'ndaki bir manastırda bulunan el yazmaları, Osmanlı dönemine ilişkin önemli bilgiler veriyor. 883'ten beri özerk bir yönetime sahip olan, yaklaşık 20 manastırın yer aldığı, kadınların girmesinin yasak olduğu Aynoroz Yarımadası'ndaki bir manastırda çalışma yapan araştırmacılar, Osmanlı dönemine ait binlerce el yazmasından oluşan bir arşivi inceliyor.

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Yarımadadaki kütüphanelerde Yunanca, Rusça ve Rumence dahil olmak üzere birçok dilde yüzlerce yıllık belgeler bulunuyor. Çoğu araştırılmış olan bu belgelerin, Osmanlıca olanlarının ise bugüne dek çok fazla çalışılmamış olduğu görülüyor.

OSMANLI'NIN İLK DÖNEMLERİNE IŞIK TUTUYOR

Uzmanlar, bu belgeler olmaksızın Osmanlı dönemindeki Aynoroz Yarımadası'nın ekonomi ve toplumunu anlamanın mümkün olmadığını belirtiyor.

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Tarihi 14'üncü yüzyıla dayanan belgeler, Osmanlı dönemine ait en eski belgeler arasında bulunuyor.

Aralarında padişah fermanları, tapular ve mahkeme kararlarının da olduğu belgeler, Yunanistan'daki Osmanlıya dair "yağmacı" anlayışın aksine, Osmanlı yönetiminin buradaki toplumu kanatları altına alıp özerkliğini muhafaza ederek dış müdahalelerden koruduğunu ortaya koyuyor.

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Belgeler üzerinde araştırma yapan uzmanlar, Aynoroz'a en yakın şehir olan Selanik'i fetheden 2. Murat'ın ilk eylemlerinden birinin, 1430'da Aynoroz toplumunu korumaya yönelik yasal bir belge çıkarmak olduğunu ifade ediyor.

Uzmanlar, Osmanlının bu toprakları fethettikten sonra neredeyse iki asır İslam'ı empoze etmeye çalışmadığına dikkati çekerek, belgelerin, insan hakları, saygı, demokrasi çerçevesinde birlikte yaşama ilkelerine ışık tuttuğunu belirtiyor. (AA)

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Yunanistan manastır osmanlı yarımada

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