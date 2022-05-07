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Kadınların görüntülerini gizlice çekmişti! Yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

07.05.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kadınların görüntülerine gizlice videoya çeken ve sosyal medyada yayınlayan yabancı uyruklu bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Pakistan uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kadınların görüntülerini gizlice çekmişti! Yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

İstanbul Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaştığı öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da Bağcılar'da yabancı uyruklu bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmalar sonucu Pakistan uyruklu şüpheli A.R. (33), Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması" suçundan adliyeye sevk edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Pakistan
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