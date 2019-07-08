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Kadınların gözünden toplu taşımada cinsel şiddet

08.07.2019 18:24 | Son Güncelleme

22 Nisan 2019'da İstanbul'da metrobüste yaşanan bir cinsel saldırı vakası, kamuoyuna mağdur kadının cep telefonuyla çektiği videoyla yansımıştı. Davanın ilk duruşması, 9 Temmuz 2019 günü 11:20'de Küçükçekmece Adliyesi'nde görülecek. Davacı o gün metrobüste ve şikayet sürecinde yaşadıklarını, BBC Türkçe'ye anlattı.

Kadınların gözünden toplu taşımada cinsel şiddet

https://www.youtube.com/watch?v=xUCV3e1LZYw&feature=youtu.be

22 Nisan 2019'da İstanbul'da metrobüste yaşanan bir cinsel saldırı vakası, kamuoyuna mağdur kadının cep telefonuyla çektiği videoyla yansımıştı. Davanın ilk duruşması, 9 Temmuz 2019 günü 11:20'de Küçükçekmece Adliyesi'nde görülecek. Davacı o gün metrobüste ve şikayet sürecinde yaşadıklarını, neden video çektiğini ve sonrasında gelen tepkileri BBC Türkçe'ye anlattı.

Bu davadan yola çıkarak, İstanbul toplu taşıma araçlarında yaşanan cinsel saldırı ve cinsel taciz vakalarının nasıl ele alındığını araştırdık.

Konuya dair bazı rakamsal veriler, sadece 2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin yaptığı bir araştırmada yer alıyor.

"İstanbul'da Kamu Ulaşım Araçlarında Gerçekleşen Kadına Yönelik Cinsel Şiddetin Varlığı, Yoğunluğu ve Psikolojik Etkileri" adlı araştırma, Prof. Dr. Oğuz Polat öncülüğünde Sinem Hanözü liderliğinde, Sinem Mollahasanoğlu, Eyüpcan Esen, Emine Şimşek, Damla Boztaş, Ayşe Doğan ve Halime Başkal tarafından yazılmış.

1.344 kadınla kamu ulaşım araçlarında yüz yüze görüşerek ve anket formu kullanılarak elde edilen sonuçlar, kadınların toplu taşıma araçlarında yaşanan cinsel şiddet olaylarına nasıl baktıklarına dair bilgiler içeriyor.

Video-haber: Esra Yalçınalp

Kadınların gözünden toplu taşımada cinsel şiddet

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