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"Kadınların gücüne inanıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 19:52 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Hem siyasette hem ekonomide hem iş hayatında hem de ailede kadınların gücüne inanıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Hem siyasette hem ekonomide hem iş hayatında hem de ailede kadınların gücüne inanıyoruz." dedi.

Çiğdem Karaaslan, Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, burada hazırlanan yöresel ürünler ile el örgüleri hakkında dernek başkanı Leyla Karabulut'tan bilgi aldı.

Kadınlarla da sohbet eden Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, siyasetin insanlarla samimiyetle yapıldığını belirterek, "Samimiyet olmadan o parça eksik olur, ne yaparsanız yapın gerisini tamamlayamazsınız. Biz bunu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. Onu göre göre, onu dinleye dinleye, onun olaylar ve durumlar karşısındaki tavırlarını izleyerek, onun ekibinden bir parça olarak, hem biz hem de millet olarak hepimiz bu duruşu gördük ve bu duruşu destekledik." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarıyla Bayburt'ta çok önemli hizmetler yapıldığını anlatan Karaaslan, gelecek yıllarda da yapılması hedeflenen projeler olduğunu dile getirdi.

Karaaslan Bayburt'un, Türkiye'de bir karşılığının olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakın ola Bayburt'u, sınırları ve nüfusu itibariyle küçük düşünmeyin. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle Bayburt Türkiye'nin özeti aslında. O yüzden biz inanıyoruz ki bu önümüzdeki seçimlerde, evet bir başkan seçeceğiz ama 'sayın başkan' değil, 'benim başkanım' diyebileceğimiz, ailemizden biri gibi hissedebileceğimiz, en ihtiyaç duyduğumuz anda ilk aklımıza gelen isim olacak. Kapısını hiç düşünmeden çalacağımız ve bize çözüm üretecek bir başkan."

Kadınların toplumdaki önemine işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Hem siyasette hem ekonomide hem iş hayatında hem de ailede kadınların gücüne inanıyoruz. Eski Türkiye'de kadınlar bir tercih yapmak zorundaydı, ya aile kurmayı ya iş dünyasında var olmayı tercih etmeliydi. Ya bir üniversitede akademik hayatta olabilirdi ya da kendi ailesiyle ilgili meseleleri düzene koyabilirdi. 17 yıl içerisinde belki birçok şey yaptık ama kadınlar için yaptıklarımızın en önemli tarafı, artık bir tercih yapmak zorunda değiller."

Karaaslan, daha sonra Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Bayburt Şubesini ziyaret etti.

Ziyaretlerde Karaaslan'a, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ile AK Parti Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak da eşlik etti.

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