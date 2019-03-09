AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Hem siyasette hem ekonomide hem iş hayatında hem de ailede kadınların gücüne inanıyoruz." dedi.

Çiğdem Karaaslan, Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, burada hazırlanan yöresel ürünler ile el örgüleri hakkında dernek başkanı Leyla Karabulut'tan bilgi aldı.

Kadınlarla da sohbet eden Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, siyasetin insanlarla samimiyetle yapıldığını belirterek, "Samimiyet olmadan o parça eksik olur, ne yaparsanız yapın gerisini tamamlayamazsınız. Biz bunu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. Onu göre göre, onu dinleye dinleye, onun olaylar ve durumlar karşısındaki tavırlarını izleyerek, onun ekibinden bir parça olarak, hem biz hem de millet olarak hepimiz bu duruşu gördük ve bu duruşu destekledik." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarıyla Bayburt'ta çok önemli hizmetler yapıldığını anlatan Karaaslan, gelecek yıllarda da yapılması hedeflenen projeler olduğunu dile getirdi.

Karaaslan Bayburt'un, Türkiye'de bir karşılığının olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: