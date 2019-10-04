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"Kadınların güvencesi İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkılmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 15:46 | Son Güncelleme

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse: - "Bütün kardeşlerime kadınların güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmalarını ve 6284 sayılı yasanın uygulanması için mücadele etmelerini öneriyorum"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Bütün kadın kardeşlerime kadınların güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmalarını ve 6284 sayılı yasanın uygulanması için mücadele etmelerini öneriyorum." dedi.

Köse, CHP Samsun İl Başkanlığı'nda kadın üyelerin katılımıyla "Adalet, Demokrasi, Barış Yolculuğunda 5 Soruna 5 Çözüm Önerimiz" konulu basın toplantısı düzenledi.

Ziyaretlerle amaçlarının Türkiye'nin ve kadınların sorunlarını 81 ilde anlatmak olduğunu ifade eden Köse, "Ülkemizin özellikle son dönemlerde yaşadığı sorunları dilimizin döndüğünce ülkemizin her yerinde anlatmak. Özellikle kadınlara anlatabilmek. Bu amaçla yollardayız." diye konuştu.

Köse, büyük mücadeleler ve zorluklarla ülkenin bu hale geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz kadınların gücüyle bu memlekete sahip çıkmak zorundayız. Türkiye'de artarak devam eden kadın cinayetleri sorunu var. Son 16 yıldır artarak devam eden. Sadece 2011 yılında düşüş göstermiş sonra artarak devam eden kadın cinayetleriyle karşı karşıyayız. Bugün ülkemizde İstanbul Sözleşmesi tartışılır hale geldiyse, 6284 sayılı kadınların güvencesi olan yasa tartışılır hale geldiyse kadınların bir değil iki değil üç defa düşünmesi gerekiyor. O nedenle ben bütün kadın kardeşlerime kadınların güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmalarını ve 6284 sayılı yasanın uygulanması için mücadele etmelerini öneriyorum."

Köse, kadın cinayetlerine yönelik herkesin mücadele vermesi gerektiğini de vurguladı.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak'ın da katıldığı toplantı konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

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