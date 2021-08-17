“Kadınların Hakları Şeriat Yasalarıyla Korunacak”

Taleban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de ilk basın toplantısını düzenledi. Toplantıya Kuran okunarak başlandı.

Taleban'ın elde ettiği zaferin ülke için gurur kaynağı olduğunu söyleyen Mücahid, "Afganistan'ı kutluyorum" dedi.

Kabil'deki mevcut durumu "askeri bir durum" olarak tanımlayan Mücahid, hükümet kurulduktan sonra "herşeyin daha çok netlik kazanacağını" ve halka ne gibi yasaların uygulanacağının belirleneceğini söyledi.

Taleban Sözcüsü, olgunluk konusu dikkate alındığında örgütün 20 yıl önceki haliyle bugünkü hali arasında büyük farklılıklar olduğunun altını çizdi.

"Tüm sınırlarımız kontrolumuz altında" diyen Mücahid, silah kaçakçılığı yapılamayacağını, çatışmalarda kullanılan tüm silahların toplanıp kayıt altına alınacağını söyledi.

Mücahid, bundan böyle hiç kimsenin uyuşturucu kaçakçılığı yapmaya kalkışamayacağının, Afganistan'ın artık narkotikten temizlenmiş bir ülke olacağının da altını çizdi ve uluslararası toplumdan, uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitkilerin ekiminin sonlandırılması için yardım talebinde bulundu, "alternatif tarım ürünleri konusunda yardım talep ettiklerini" belirtti.

Taleban'ın hiç kimseye karşı düşmanlık ya da garezi olmadığını kaydeden Mücahid, "İçeride ve dışarıda düşman istemiyoruz" şeklinde konuştu ve başka ülkelerle ilişkilerin devam edeceğini belirtti.

"Size hiç kimse zarar vermeyecek, kimse kapınızı çalmayacak, kimse sizi sorguya çekmeyecek" diyen Mücahid, havaalanında ülkeden tahliye olmak için bekleyen ailelerin evlerine geri dönmeleri durumunda Taleban'dan onlara zarar gelmeyeceğini, güvende olacaklarını söyledi. "20 yıldır bize karşı savaşan binlerce asker için af ilan ediyoruz" diyen Sözcü ayrıca yabancı güçler için çalışan tercümanların ve taşeronların da affedildiğini, hiç kimseden intikam alınmayacağını kaydetti.

"Şeriat yasaları çerçevesinde kadınların haklarına saygı duyacağız"

Taleban Sözcüsü, ABD'den ya da uluslararası toplumdan hiç kimseye zarar verilmeyeceğinin altını çizdi.

Afganistan'da kadınların durumuna da değinen Mücahid, şeriat yasaları çerçevesinde kadınların haklarına saygı duyulacağını söyledi. Afgan kadınların Müslüman olduklarının altını çizen Sözcü, kadınların da şeriat yasaları çerçevesinde yaşamaktan mutlu olacaklarını belirtti ve "Kadınlarımızın hakları var ve bu haklardan yararlanacaklar. Eğitim, sağlık ve diğer alanlara katılım sağlama haklarına sahipler" şeklinde konuştu. Mücahid, kadınların çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Mücahid, Afganistan'da yeniden yapılanma sağlamak ve refah elde etmek için ülkenin doğal kaynaklarından yararlanılacağını belirtti.

"Kendi kültürel çerçevemiz içinde medyaya bağlıyız" diyen Mücahid, özel medyanın bağımsız ve hür olmaya devam edebileceğini kaydetti, ancak "medyadan bazı ricaları olduğunu" sözlerine ekledi. "İslam, ülkemiz için önemli olan değerdir" diye konuşan Mücahid, bu ricayı, medyada yer alan hiçbir unsurun İslam'a aykırı olmaması gerekliliği olarak tanımladı.

