Kadınların hayatını kabusa çevirdi! Asansör sapığının iğrençliği saniye saniye kaydedildi

Kadıköy'de 19 Kasım'da D.K., A.A., N.Ç. ile A.B., kendilerini takip eden bir motosikletli tarafından asansörde taciz edildiklerini polise şikayet etti. Farklı saatlerde yaşanan taciz olayının ardından polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar devam ederken 10 Aralık'ta da T.S. isimli kadın da polise aynı şikayetle gitti.

KADINLAR TEŞHİS ETTİ

T.S.'nin taciz edildiği yerde güvenlik kamerası incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin O.Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan O.Ö., taciz ettiği iddia edilen kadınlar tarafından teşhis edildi.

Asansördeki taciz anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin asansöre girene kadar takip ettiği kadını taciz ettiği, kapı kapanacağı sırada sarıldığı kadını yere düşürdüğü yer alıyor.

(DHA)

