HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kadınların hayatını kabusa çevirdi! Asansör sapığının iğrençliği saniye saniye kaydedildi

Kadınların hayatını kabusa çevirdi! Asansör sapığının iğrençliği saniye saniye kaydedildi

22.12.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de meydana gelen iğrenç olayda motosikletli O.Ö.'nün farklı tarihlerde takip ettiği 5 kadını asansörde taciz ettiği iddia edildi. Kadınlardan birinin taciz edildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Asansördeki taciz anları güvenlik kameralarına yansırken görüntülerde, şüphelinin asansöre girene kadar takip ettiği kadını taciz ettiği, kapı kapanacağı sırada sarıldığı kadını yere düşürdüğü yer alıyor.

Kadınların hayatını kabusa çevirdi! Asansör sapığının iğrençliği saniye saniye kaydedildi

Kadıköy'de 19 Kasım'da D.K., A.A., N.Ç. ile A.B., kendilerini takip eden bir motosikletli tarafından asansörde taciz edildiklerini polise şikayet etti. Farklı saatlerde yaşanan taciz olayının ardından polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar devam ederken 10 Aralık'ta da T.S. isimli kadın da polise aynı şikayetle gitti.

Screenshot_16

KADINLAR TEŞHİS ETTİ

T.S.'nin taciz edildiği yerde güvenlik kamerası incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin O.Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan O.Ö., taciz ettiği iddia edilen kadınlar tarafından teşhis edildi.

Screenshot_17

Asansördeki taciz anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin asansöre girene kadar takip ettiği kadını taciz ettiği, kapı kapanacağı sırada sarıldığı kadını yere düşürdüğü yer alıyor.

13 yaşındaki kızla plan yaparken bunu hiç beklemiyordu! Buluşma noktasında anbean kaydedildi 13 yaşındaki kızla plan yaparken bunu hiç beklemiyordu! Buluşma noktasında anbean kaydedildi

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 310 gram doğdu! 7/24 gözlem altında Tam 310 gram doğdu! 7/24 gözlem altında
Putin 'durdurulamaz' füzelerini sahaya sürüyor! Tarih verdi Putin 'durdurulamaz' füzelerini sahaya sürüyor! Tarih verdi
Düğününe 1 ay kala meydana gelen kaza, Onur'un hayatını kararttıDüğününe 1 ay kala meydana gelen kaza, Onur'un hayatını kararttı
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy taciz

En Çok Okunan Haberler

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

Bakan Nebati'den EYT ve ÖTV açıklaması

Bakan Nebati'den EYT ve ÖTV açıklaması

Çin'den gelen fotoğraflar dünyayı sarstı!

Çin'den gelen fotoğraflar dünyayı sarstı!

Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret ile ilgili ilk tepki!

Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret ile ilgili ilk tepki!

Bakanlıktan İBB hamlesi! İmamoğlu'ndan tepki: Ok yaydan...

Bakanlıktan İBB hamlesi! İmamoğlu'ndan tepki: Ok yaydan...

Ses kayıtları ortaya çıktı! Tacizci kadın... Bir ili canından bezdirdi

Ses kayıtları ortaya çıktı! Tacizci kadın... Bir ili canından bezdirdi

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.