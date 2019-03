"Kadınların işgücü piyasasının öznesi olduğu bir realitedir"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadınların iş gücü piyasasının öznesi olduğu bir realitedir." dedi.

Bakan Selçuk, MÜSİAD USA ve TAO Danışmanlık firmasının THY ve Vakıfbank sponsorluğunda düzenlediği "Dünya Kadın Zirvesi New York" adlı etkinliğe katıldı.

MÜSİAD USA Yönetim Kurulu Üyesi Mine Anlar’ın konuşmasıyla başlayan etkinlik, "We are All Human" adlı firmanın Üst Yöneticisi Claudia Romo Edelman, CulterIntel & CIEN Üst Yöneticisi Lili Gil Valetta, Columbia Üniversitesi Profesörü Dilshad Dayani'nin konuşmacı olarak katıldığı panelle devam etti.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, kadınlar için düzenlenen sosyal koruma sistemleri ve ekonomik güçlenme ana temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin tüm kız çocukları ve kadınlar adına verimli sonuçları olması temennisinde bulundu.

- "Kadınların iş gücüne katılımını artırdık"

Türkiye'de aile yapısını güçlendirmek için iş ve aile yaşamını uyumlaştıran özel politikalar geliştirilip uygulandığını belirten Selçuk, "Kalıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın gerekliliği olarak kadınların çalışma hayatına etkin katılımını destekleyen politikalar ve iyi uygulamalar sonucunda kadınların iş gücüne katılımını artırdık." diye konuştu.