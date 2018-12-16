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"Kadınların kabul günleri, karbonhidrat günü oluyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.12.2018 12:22 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç: - "Özellikle gözlemeler, keteler, çörekler gibi hamur işlerinin çok tüketildiği yerlerde en büyük sorun şeker hastalığı ve obezite. O nedenle ben kadınların kabul günlerini bir intihar günü olarak yorumluyorum" - "(Ayşe üç çeşit, Fatma dört çeşit, Leyla beş çeşit yaptı, ben de fazla yapayım.) mantığıyla olay bir gösteri ve yarışa dönüşüyor, hamur işi ve karbonhidrat günü oluyor"

RAMAZAN DOĞAN - Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, kadınların kendi aralarında düzenledikleri günlerin adeta "hamur işi ve karbonhidrat günü"ne dönüştüğünü belirterek, kadınları şeker hastalığı ve obeziteye karşı uyardı.

Kütahya’da düzenlenen bir etkinliğe katılan Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların kendi aralarında düzenledikleri günlerde bol miktarda hamur işi tüketildiğini hatırlattı.

Bunun sağlıklı beslenme açısından doğru olmadığı ifade eden Saraç, "Özellikle gözlemeler, keteler, çörekler gibi hamur işlerinin çok tüketildiği yerlerde en büyük sorun şeker hastalığı ve obezite. O nedenle ben kadınların kabul günlerini bir intihar günü olarak yorumluyorum. Çünkü hanımlarımız, 'Ayşe üç çeşit, Fatma dört çeşit, Leyla beş çeşit yaptı, ben de fazla yapayım.' mantığıyla olay bir gösteri ve yarışa dönüşüyor, hamur işi ve karbonhidrat günü oluyor. Bir de yanında çaya, kahveye şeker atıldı mı veya meşrubat içildiğinde adeta bir yavaş intihar olayına dönüşüyor." diye konuştu.

- "Saat 18.00-18.30'dan sonra bir şey yemeyin"

Saraç, yakılamayacak kalorinin baştan alınmaması gerektiğine dikkati çekerek, tiroit hastalığı, insülin direnci, şeker, kansızlık, gizli depresyon, yoğun stres, uyku bozukluğu ve hareketsizliğin kilo almaya birer neden olduğunu aktardı.

Kadınların kilo almamak için günde bir saat yürüyüş yapması, asitli gıdalar yerine kalorisi, şekeri olmayan bitki çayları, maden suyu ve suya yönelmeleri gerektiğini ifade eden Saraç, şöyle devam etti:

"Kabul günlerinde daha çok katı yumurta, az yağlı peynir, bol yeşillik ve çok az doğal tatlandırıcılar dediğimiz hurma, kayısı, üzüm, pekmez ve balla tatlandırılmış hafif tatlılarla geçirmelerini öneririm. İnsülin direncini kırmak için de acı badem, Yahudi baklası, kuşburnu çayı, kekik suyu, krom hapları, mahlep, bunları bolca tüketmeleri çok doğru olacaktır. Kilo vermek isteyen kadınlar günde 3 değil, 2 öğün beslensin. Ara öğünde de sadece biraz ceviz ve şekersiz meyve yesin. Sabahleyin de hamur kahvaltısı yerine bol yumurtalı, peynirli bir protein kahvaltısı yapılmalı. Akşam ise saat 18.00-18.30'dan sonra bir şey yememeleri çok doğru olur."

- Acı sarımsak çayı önerisi

Kilo vermek isteyenlere acı sarımsak çayını öneren Saraç, "Acı biber ve zencefili 7 dakika kaynatıp üzerinde 2 diş sarımsağı patlatıp atarak 4-5 dakika demlenmesini beklemeliyiz. Sonra da süzüp bir çay kaşığı taze limon suyuyla karıştırarak günde 2 veya 3 fincan bu acı sarımsak çayını içenlerin metabolizması canlanır ve daha kolay kilo vermeye yardımcı olur." dedi.

Saraç, kilosunu korumak isteyenlere de şu tavsiyelerde bulundu:

"Krom hapları tatlı krizlerini önlemekte yardımcı olabilir. Haftada 3 defa mutlaka egzersiz yapılmalı. Kadınlar için pilates uygun, onu yapabilirler. Yine 2 öğün beslenmeye devam edilmeli. Kilo veren biri haftada bir tartılsın, eğer yarım kilo veya üstü oynama varsa o kiloyu verene kadar akşam yemekleri yerine bol zencefilli, acı sivri biberli, soğanlı ve sarımsaklı beyaz lahana çorbasını içmelerini önerebilirim.
Bu çorbanın yapılışı ise çok basit. 2 litre su içine bir küçük veya yarım orta boy lahana kaynatılacak. İçine 3-4 diş sarımsak, bir orta boy soğan, 2 veya 3 tane acı sivri biber parmak ucu kadar 8-9 tane taze zencefil doğranacak, 5-6 tane de saplarıyla beraber maydanoz konacak. Sonrasında da blenderden geçirilerek çorba yapılacak. O kiloyu verene kadar yanında başka hiç bir şey yemeden akşamları 2 kase bu acılı lahana detoks çorbası içilmeli."

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diyet Dr. Ender Saraç kilo kontrolü Kütahya Sağlıklı Beslenme

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