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  4. Kadınların kabusu olmuştu! 'Sansar' yakalandı

Kadınların kabusu olmuştu! 'Sansar' yakalandı

13.02.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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Kadınların kabusu olmuştu! 'Sansar' yakalandı

Ankara'da kalabalık meydanlarda yalnız yürüyen kadınların telefon ve cüzdanlarını 'yankesicilik' yöntemiyle çalıp, kaçarken güvenlik kamerasına yansıyan 'sansar' lakaplı Edip Ş, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefon, cüzdan gibi değerli eşyaları kimliği belirsiz kişilerce çalınan kişilerin kayıp eşyalarının bulunması için 'Kayıp Eşya Projesi' başlattı.

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Proje kapsamında yapılan çalışmada 3 kadının kaybolan telefonlarının 'yankesicilik' yöntemiyle çalındığı tespit edildi. 3 olayın yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin, 'sansar' lakaplı Edip Ş. olduğu saptandı. Edip Ş'nin, kadınların cep telefonlarını el çabukluğuyla alma anları ve kaçması, görüntüye yansıdı.

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Görüntülerde, Metro çıkışında oluşan kalabalıktan faydalanan Edip Ş'nin, 'yankesicilik' yöntemiyle telefonu çaldıktan sonra hızla uzaklaştığı görüldü. Edip Ş., polisin düzenlediği şafak operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. 12 ayrı 'yankesicilik' olayına karıştığı belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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