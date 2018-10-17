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Kadınların kaçınılmaz kabusu: Menopoz

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.10.2018 09:58 | Son Güncelleme

Menopoz, kadınlarda son adetten sonra 1 yıl adet görülmemesi ile tanısı konulan üreme hormonlarının bitmesi neticesinde oluşan bir dönemsel durumdur.

Kadınların kaçınılmaz kabusu: Menopoz

İSTANBUL,(DHA) - Menopoz, kadınlarda son adetten sonra 1 yıl adet görülmemesi ile tanısı konulan üreme hormonlarının bitmesi neticesinde oluşan bir dönemsel durumdur. Medicana Çamlıca Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı özellikle ileri yaşlardaki kadınları endişelendiren menopoz hakkındaki tüm bilinmeyenleri anlattı.

Türkiye’de ortalama menopoz yaşının 46 ile 52 arasında değişmekte olduğunu ifade eden Op. Dr. Akıncı, " Dünya sağlık Örgütü (WHO) nün yeni yaş dilimi sıralamasında 18-65 yaş genç, 66-79 yaş orta yaş olarak değerlendirildiği günümüzde, kadınların menopoz dönemindeki hayat kalitesini arttırmak ve sıkıntılarını gidermek için yapabileceğimiz pek çok şey vardır. Kadınların 40 yaş ve öncesinde adetten kesilmesine erken menopoz denir. Annesi erken menopoza girmiş kadınlar, doğum yapmış kadınlar, doğum kontrol hapı kullanmayanlar, sigara içenler daha riskli gruptadır. Erken menopoz riski olan kadınlar özellikle 30-35 yaş civarı, yumurtlama fonksiyonlarına baktırmaları ve rezervleri az ise ileride çocuk sahibi olabilmek için yumurta dondurma işlemi önerilmektedir" diye konuştu.

MENOPOZUN BELİRTİLERİ

"Ateş basması, aşırı terleme, cinsel isteksizlik, vajinal kuruluk ve kemik ağrıları menopoz dönemindeki hormonal değişikliklerden özellikle östrojen hormonu azalmasından kaynaklanır" diyerek sözlerine devam eden Op. Dr. Akıncı, menopoz döneminde kadının hayatında yaşanan değişiklikleri şöyle anlattı:

"Menopoz dönemde azalan hormonlarla birlikte kadında kemik erimesi, kalp damar hastalığının ortaya çıkma riski artar. Cilt yaşlanma süreci hızlanır. Vajinal flora bozulması ve östrojen azalması vajinal kuruluk ve ağrılı cinsel ilişkiye neden olur."

MENOPOZ DÖNEMİNDE NELER YAPILMALI?

Menopoz döneminde yapılması gerekenlere dair bilgilendirmede bulunan Op. Dr. Akıncı, "Bu dönemde uygulanması gereken en önemli şeylerden biri; egzersizdir. Düzenli egzersiz, kişiyi rahatlatacaktır. Sporu hayatınızda sürekli hale getirin. Haftada en az 3 kez, spor yapmaya özen gösterin. Sigara kullanmayın. Bol bol vitamin ağırlıklı beslenin. Kemik sağlığı için düzenli olarak, kemik mineral yapısını destekleyici multivitaminler kullanın.Menopoz döneminde kadındaki risk faktörlerine göre verilecek tedavilerle hayat kalitesini arttırmak önemlidir. Kadınlar bu dönemde, rahat ve konforlu geçirmeleri ve ileriki yaşlara yatırım yapmaları açısından, kadın doğum hekimlerinden yardım istemeleri, rutin senelik kadın doğum muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir" şeklinde açıklamada yaptı.

(FOTOĞRAFLI)

Kadınların kaçınılmaz kabusu: Menopoz

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