Kadınların kaçınılmaz kabusu: Menopoz

İSTANBUL,(DHA) - Menopoz, kadınlarda son adetten sonra 1 yıl adet görülmemesi ile tanısı konulan üreme hormonlarının bitmesi neticesinde oluşan bir dönemsel durumdur. Medicana Çamlıca Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı özellikle ileri yaşlardaki kadınları endişelendiren menopoz hakkındaki tüm bilinmeyenleri anlattı.

Türkiye’de ortalama menopoz yaşının 46 ile 52 arasında değişmekte olduğunu ifade eden Op. Dr. Akıncı, " Dünya sağlık Örgütü (WHO) nün yeni yaş dilimi sıralamasında 18-65 yaş genç, 66-79 yaş orta yaş olarak değerlendirildiği günümüzde, kadınların menopoz dönemindeki hayat kalitesini arttırmak ve sıkıntılarını gidermek için yapabileceğimiz pek çok şey vardır. Kadınların 40 yaş ve öncesinde adetten kesilmesine erken menopoz denir. Annesi erken menopoza girmiş kadınlar, doğum yapmış kadınlar, doğum kontrol hapı kullanmayanlar, sigara içenler daha riskli gruptadır. Erken menopoz riski olan kadınlar özellikle 30-35 yaş civarı, yumurtlama fonksiyonlarına baktırmaları ve rezervleri az ise ileride çocuk sahibi olabilmek için yumurta dondurma işlemi önerilmektedir" diye konuştu.