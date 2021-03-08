“Kadınların Karşılaştığı Zorluklar Artıyor”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların dünya genelindeki başarılarını onurlandırmak amacıyla yüz yıldan uzun süredir kutlanıyor. Ancak bu yıl Corona pandemisi nedeniyle işlerini kaybeden ve evde daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kalan kadınlar, ekonomik olarak erkeklere kıyasla daha dezavantajlı durumda.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Çalışma Örgütü'nün verilerine göre kadınlar, dünya genelinde erkeklere kıyasla pandemi nedeniyle daha çok iş kaybına uğradı. Kadınların yüzde 5'i, erkeklerinse yüzde 3,9'ü pandemiye bağlı olarak 2020'de ya işini kaybetti ya da çalıştığı saatler azaltıldı.

Lemusica adlı kadın örgütünün koordinatörü Anchia Mulima, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, "Ne zaman dünyada bir olay olsa kadınlar iki kat şiddete maruz kalıyor" diyor.

Birleşmiş Milletler, pandemi süreci boyunca krizden olumsuz etkilenen kadınlarla erkekler arasındaki farklılıkları sık sık gündeme getiriyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Cinsiyet eşitsizliği, son bir yılda çok arttı. Kadınlar, okulların kapanmasının ve evden çalışmak zorunda kalmanın yükünü daha çok taşımak zorunda kaldı" dedi.