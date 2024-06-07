Kadınların kavgası ortalığı karıştırdı! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Dehşete düşüren olay, Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin önünde önceki gün yaşandı. İddiaya göre, iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki kadın, birbirine yumruk ve tekmeler ile saldırdı. Kavga sırasında yere düşen kadına diğer kadın saldırmaya devam etti.

Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile güçlükle ayrılan iki kadının kavgasına olay yerine gelen yakınları da dahil oldu. Birbirlerine çanta, tekme ve yumrukla saldıran taraflar, uzun süre cadde üzerinde kavga etti. Yaşanan kavgayı çevrede bulunan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

YERE DÜŞÜRDÜĞÜ KADINI DARBETMEYE DEVAM ETTİ

Görüntülerde, iki kadının önce el çantası ile kavga ettiği, kısa süre sonra birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.

Öte yandan kavga sırasında yere düşen kadına, diğer kadının saldırmaya devam ettiği, yerde saçlarını çektiği ve yüzüne vurduğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





