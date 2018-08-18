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Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 12:38 | Son Güncelleme

İstanbul Taksim'de iki kadın arasında çıkan kavgaya erkekler de müdahale edince ortalık karıştı. Kavgada kafasında şişe kırılan bir kişi kanlar içinde kalırken bir kadın da elinden yaralandı.

Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar

Olay saat 10.00 sıralarında yaşandı. Arap uyruklu iki kadın arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Saç saça birbirine giren kadınların kavgasına erkekler de karıştı. Kavga sırasında kafasında şişe kırılan bir kişi kanlar içinde kaldı, bir kadın da elinden yaralandı.

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Kavga sonrası tartışmaya devam eden kadınlar birbirinden uzaklaştırıldı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri tarafları gözaltına alıp kafasında şişe kırılan yaralı için ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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Taksim istanbul

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
def edin bu pislikleri derhal sınır dışı edin, doluştu bu pislikler Türkiye' ye birisinin sayesinde. kendi ülkesinde kendisine huzur vermeyen bu karıların, heriflerin Türkiye' de ne işi var. Avrupa hiç acımadan derhal biletini kesiyor, sınır dışı ediyor, bizim derdimiz ne ki bu yaratıkları besliyoruz, temiz suyumuzu kullandırıyoruz, ekmeğimizi yediriyoruz bu cahil cühela pislik sürülerine.
bu serseri ler istila etmiş her yeri ...!!!
kesin mşteriyi paylaşamadılar heral
güzel hatunmus
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