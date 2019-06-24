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Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 09:10 | Son Güncelleme

Yaz aylarını yazlıklarda geçiren Vanlı kadınlar, sofraların vazgeçilmez yemeklerinden olan erişteyi keserek kışa hazırlık yapmaya başladı.Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte kent merkezinden köylerine giden kadınlar, bu yıl kış hazırlıklarına erken başladı.

Yaz aylarını yazlıklarda geçiren Vanlı kadınlar, sofraların vazgeçilmez yemeklerinden olan erişteyi keserek kışa hazırlık yapmaya başladı.
Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte kent merkezinden köylerine giden kadınlar, bu yıl kış hazırlıklarına erken başladı. Köydeki yazlıklarında bir araya gelen kadınlar, özenle kestikleri erişteyi evdeki boş odalara sererek kurutmaya çalışıyor. Kadınlar, kuruttukları erişteyi hem kendi aileleri için hazırlıyor hem de sipariş üzerine satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.
İHA muhabirine konuşan Emine Kasap isimli vatandaş, köydeki hayatın güzel ve yoğun geçtiğini belirtti. Kasap, erişte kesiminin eylül ayına kadar devam ettiğini söyledi. Köydeki her kadının erişte kestiğini dile getiren Kasap, kadınlarla birlikte çalıştıkları, yedikleri, içtikleri ve gezdikleri için yaz aylarının kendileri için çok keyifli geçtiğini kaydetti.

“Hem ev için hem de müşterilerimiz için hazırlıyoruz”
Kış aylarında il merkezinde kaldıklarını ve yaz aylarını da ailece yazlıkta geçirdiklerini ifade eden Sayime Kasap ise geldikleri yazlıkta boş durmayarak kışlık hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. Havalar soğuduğu zaman tekrar Van il merkezine döneceklerine dikkat çeken Kasap, kestikleri erişteyi hem ev için hem de kendi özel müşterileri için hazırladıklarını dile getirdi.

Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı

Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı

Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı

Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı

Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı

Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı

Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı

Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı

Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı

Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı

Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı

Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı

Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı

Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı

Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı

Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı

Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı

Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı

Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladı
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