HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadınların korkulu rüyası yakalandı

Kadınların korkulu rüyası yakalandı

18.02.2021 11:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, kaldırımda yürüyen kadınları hedef alarak cep telefonlarını çalan yankesici, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgilere göre Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sağlık Ocağı Caddesi ile Gölebatmaz Caddesi üzerinde kaldırımlarda yürüyen 3 kadına arkadan sessizce yanaşarak ceplerinde bulunan telefonları çalan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Adıyaman’da, kaldırımda yürüyen kadınları hedef alarak cep telefonlarını çalan yankesici, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgilere göre Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sağlık Ocağı Caddesi ile Gölebatmaz Caddesi üzerinde kaldırımlarda yürüyen 3 kadına arkadan sessizce yanaşarak ceplerinde bulunan telefonları çalan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yankesicilik olaylarının yaşandığı anların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, E.K. isimli yankesiciyi kent merkezinde yakaladı. Şahıs gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahsın 3 kadından çaldığı cep telefonlarını Gaziantep’e götürerek sattığı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
Polis vatandaşları ‘sessiz katil’ konusunda uyardıPolis vatandaşları ‘sessiz katil’ konusunda uyardı
Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?
1/

En Çok Okunan Haberler

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere destek müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere destek müjdesi

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

Kafe ve restoranlarda hangi önlemler alınacak? TSE kriterleri belirledi

Kafe ve restoranlarda hangi önlemler alınacak? Kriterler belirlendi

Polis vatandaşları ‘sessiz katil’ konusunda uyardı

Polis vatandaşları ‘sessiz katil’ konusunda uyardı

Kızılırmak kısmen dondu! Altınyayla eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Türkiye'nin en soğuk yeri oldu! Sıcaklık bakın kaç ölçüldü

İSKİ açıkladı! İşte İstanbul barajlarında son durum

İSKİ açıkladı! İşte İstanbul barajlarında son durum

Kocaeli Valiliği ekmek zammına itiraz edip, konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı! Vatandaştan karara destek

Valilik, zam kararını yargıya taşıyor!

Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il

Normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.