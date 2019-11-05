HABER

Kadınların kurduğu kooperatif hayatlarını değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 16:35 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde kurulan kooperatif, bir grup kadının hayatını değiştirdi.

AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde kurulan kooperatif, bir grup kadının hayatını değiştirdi. Ev ekonomisine katkı sağlayan, ilk kez kendi parasını kazanan ya da işi terapi gibi görüp rahatlayarak kanseri dahi yenen kadınlar, güç birliğiyle her şeyin üstesinden gelebileceklerini gösterdi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Koçarlı'nın Yeniköy Mahallesi'nde bir grup kadın tarafından kooperatif kuruldu. Giyim üzerine üretim yapan kadınlar, güç birliği yaptı. Kooperatifin kurulmasına öncülük eden emekli hemşire Yurdagül Bozkurt, amaçlarının 'üreten' ve 'mutlu kadını' ortaya çıkarabilmek olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bize değer vererek yanımızda olduğunu söyledi ve özgüven aşıladı. Kadın isterse neler yapabileceğini göstermek istedik. Yeniköy ve çevre mahallelerden 50 kadına daha istihdam sağlandık. Toplam 60 kadın kooperatiften para kazanıyor. Ürettikçe mutlu oluyoruz. Yeniköy'deki kadınların hayatı, bu girişimle tamamen değişti. Kadınlarımız artık sadece oy veren değil, üreterek, ülke ekonomisine katkı vermek isteyen, iyi örnek olmak isteyen kadınlar oldular" dedi.
ŞİDDET MAĞDURLARINA EKONOMİK DESTEK
Kooperatif üyelerinden Yeşim Sivrikaya ise "Kadına ve çocuğa şiddet en hassas noktamız. Elimizde ninelerimizden kalma yüzlerce yıllık Arnavut oyaları var. Elimizdeki bu yüzlerce yıllık oyalardan kitap ayraçları yaptık. Satışından elde edecek olduğumuz gelirin bir miktarıyla, şiddet mağduru kadınlara ve çocuklara destek vermek istiyoruz. Kitap ayraçlarımızla kadına şiddete karşı yayınevleriyle ortak çalışmalar yapıp, onlarla omuz omuza olmak istiyoruz. Kitap okunsun ki şiddet hayatımızdan çıksın" dedi. Kooperatif üyelerinden 2 çocuk annesi Leman Çelik, önceden ev kadını olduğunu ve hayvanlarıyla ilgilendiğini ifade ederek, "Şimdi Özlem Hanım'ın bize hediye ettiği overlok makinelerini kullanıp çalışıyorum. Buradaki elbiselerin hepsi hepimizin elinden geçiyor. Buradan çıkan her elbisede, kooperatif üyelerinin en az 5'inin el emeği var. Hepimizin yeteneği farklı, fakat burada bir bütün olduk. Demek ki kadınlar çalışınca, birleşince güçleniyormuş. Bunun için daha fazla kadın üyemiz olsun istiyoruz" dedi. Kazandığı parayla ev ekonomisine katkıda bulunduğunu ve çocuklarının harcamalarını karşıladığını belirten Çelik, bunun yanında kazandığı parayla bir de inek satın aldığını söyledi.
İŞİ TERAPİ OLDU, KANSERİ ATLATTI
3 çocuk annesi 53 yaşındaki Gülşen Çelik, çocukluğunda yaptığı nakış işine kooperatifle birlikte yeniden başladığını belirterek, "Kızım üniversiteyi kazanınca harcamalarımız arttı, altından kalkamaz olmuştuk. Şimdi onu okutuyorum. Kooperatife başlamadan önce bütün gün temizlik yapıyordum, çocuklarıma bakıyordum. Köyümüz bir Arnavut köyü. Arnavut kadınları dışarıya iş yapmaya gitmez. Bizde çalışmak ayıptı, şimdi bunları aştık" dedi. Elbiselere yüzlerce yıllık Arnavut oyalarını işlediklerini belirten Çelik, geçen yıllarda meme kanseri atlattığını, kooperatifin kendisine terapi gibi geldiğini söyledi.
'İLK DEFA KENDİ PARAMI KAZANDIM'
Kooperatife başlarken kadınlar olarak hayallerinin olduğunu ve bunları başardıkların söyleyen Yıldız Gezer ise "Daha iyi bir gelecek ve çocuklarımız için daha güçlü bireyler olmak için çalışıyoruz. Bunun yanında çocuklarımıza örnek olmak istedik. Eskiden köyümüzde kadınlar daha arka plandaydı. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımızı örnek aldık, çünkü o da bir kadın. Daha güçlü çocuklar yetiştirmek için çalışıyoruz. Burada ilk defa kendi paramı kazandım, benim için çok önemliydi. İlk kazandığım parayla da kooperatifimize bir hediye aldım" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su
MSB: "Tel Abyad’da, PKK/YPG’li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi."MSB: "Tel Abyad’da, PKK/YPG’li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi."
Hatay’da korkutan öğrenci servisi kazasıHatay’da korkutan öğrenci servisi kazası
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Doğum gününe özel üstsüz poz

Doğum gününe özel üstsüz poz

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün şok eden ifadesi

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK operasyonu! Etkisiz hale getirildiler

Kuzey Irak'ta PKK operasyonu! Etkisiz hale getirildiler

Tekirdağ Valiliği'nden 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Valilik'ten 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması!

Dilenerek gayrimenkul zengini olmuş!

Sokakta dilenen kadın gayrimenkul zengini çıktı

DEAŞ'ın bir numaralı bombacısı Azez'de yakalandı

DEAŞ'ın bir numaralı bombacısı Azez'de yakalandı

Aracına erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü! Mahkeme kararını verdi

Erik çekirdeği davasında karar! Sürücünün cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.