Kadınların Mecliste temsiliyet gücü arttı

YILDIZ AKTAŞ - Türkiye'de, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkını veren yasal düzenlemeden bugüne kadar, Mecliste kadın milletvekillerinin temsil oranı yüzde 4,6'dan 17,1'e yükseldi.

AA muhabirinin derlemelerine göre, 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının ardından, 8 Şubat 1935'te yapılan seçimler sonucu 17 kadın milletvekili ilk kez Meclise girdi. Ara seçimlerde bu sayı18'e, 550 milletvekilinin görev yaptığı Mecliste kadınların temsil oranı ise 4,6'ya ulaştı.

Bu oran 2007'de yapılan 23'üncü Dönem seçimlerine kadar uzun yıllar aşılamadı. Kadın milletvekili sayısı 2007'deki seçimlerde, 50'ye ulaşırken, temsil oranı da 9,1 oldu. Söz konusu oran 2011'de yüzde 14,3, 2015'te (7 Haziran) yüzde 17,6, 2015'te (1 Kasım) ise yüzde 14,7 olarak gerçekleşti.

Son seçimlerle birlikte bu oran, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkını veren yasal düzenlemeden bugüne kadar en yüksek seviyeye çıktı. 600 milletvekilinin yer aldığı 27. Dönem parlamentosunda, kadın milletvekili sayısı 103, kadınların Mecliste temsil oranı yüzde 17,1'e ulaştı.

SEÇİM YILI MİLLETVEKİLİ SAYISI KADIN MİLLETVEKİLİ SAYISI KADIN VEKİL ORANI (%) 1935 395 184,6 1939 429 153,7 1943 435 163,7 1946 465 91,9 1950 487 30,6 1954 541 40,7 1957 610 81,3 196145030,7 196545081,8 196945051,1 197345061,3 197745040,9 1983399123 198745061,3 1991450 8 1,8 1995550 132,4 1999550 224,2 2002550 244,4 2007550 509,1 2011550 7914,3 2015 (7 haziran)550 9717,6 2015 (1 kasım)550 8114,7 2018 (24 haziran)600 10317,1

