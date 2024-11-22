Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Kadınların olduğu kadar erkeklerin de favorisi! UGG botta büyük fırsat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kadınların olduğu kadar erkeklerin de favorisi! UGG botta büyük fırsat

Kadınların olduğu kadar erkeklerin de favorisi! UGG botta büyük fırsat

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
22.11.2024 12:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm kışı geçireceğiniz hem şık hem de dayanıklı bir bot arayışında mısınız? UGG Burleigh Chelsea Chestnut Bot, modern tasarımı ve rahatlığıyla soğuk günler için mükemmel bir tercih sunuyor. Şimdi Gülümseten Kasım'a özel 4 bin 390 TL indirimle UGG bota sahip olabilirsiniz.

Kış aylarında hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bir arada sunan botlar, gardırobumuzun olmazsa olmaz parçalarından biri haline geliyor. Doğru bir bot seçimi, soğuk havalarda sadece stilinizi tamamlamakla kalmıyor, aynı zamanda rahatlık ve koruma da sağlıyor. UGG Burleigh Chelsea Chestnut Bot, modern tasarımı ve pratik detaylarıyla öne çıkan bir ürün. Şık bir görünüm ile dayanıklılığı buluşturan model, her ortamda kendinizi rahat hissetmeniz için tasarlandı. Üstelik şu anda kısa süre için geçerli büyük bir indirim ile satışta! Ürün hakkındaki detayları öğrenmek için içeriğimizi okumaya devam edin.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

UGG ürünlerindeki indirimlerin tümü burada.

UGG Burleigh Chelsea Chestnut Bot

UGG Burleigh Chelsea Chestnut bot

UGG Burleigh Chelsea Chestnut bot, su geçirmez hakiki süet dış yüzeyi ve özel yalıtımlı dikiş yapısıyla her türlü hava koşulunda rahat bir kullanım sunuyor. SugarSole EVA orta ve dış tabanı, sürdürülebilirlik ilkesiyle yenilenebilir şeker kamışından üretilmiş olan ürün dayanıklı yapısı ile oldukça uzun ömürlü. Spor ayakkabının rahatlığıyla Chelsea botun zarif görünümünü birleştiren model, üstün tutuş sağlayan Spider Rubber® pedleri sayesinde adımlarınıza güven katıyor. UGG Burleigh Chelsea Chestnut bot, hem tarzınızı yansıtmak hem de konforun keyfini çıkarmak isteyenler için mükemmel bir tercih!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Konforlu ve kaliteli."

  • "Sahip olduğum en rahat ayakkabılardan biri."
Ürünü İncele

WEEK_3_LP_750x200

Bu içerik 22 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

 Günün en iyi fırsatı! Kışın sıcacık olmanın sırrı Columbia polarda

Günün en iyi fırsatı! Kışın sıcacık olmanın sırrı Columbia polarda

 BİM'e Philips airfryer geliyor!

BİM'e Philips airfryer geliyor!

 Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

 Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

 Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
bot erkek bot modelleri
İş birliği İçerikleri
Günün en iyi fırsatı! Kışın sıcacık olmanın sırrı Columbia polarda

Günün en iyi fırsatı! Kışın sıcacık olmanın sırrı Columbia polarda

BİM'e Philips airfryer geliyor!

BİM'e Philips airfryer geliyor!

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Apple'dan Samsung'a akıllı saatlerde Gülümseten Kasım indirimleri

Apple'dan Samsung'a akıllı saatlerde Gülümseten Kasım indirimleri

A101'e Dubai çikolatası geliyor!

A101'e Dubai çikolatası geliyor!

Çok satanlarda bir numara! Benetton Valiz indirime girdi

Çok satanlarda bir numara! Benetton Valiz indirime girdi

TEMU'dan alabileceğiniz bütçe dostu evcil hayvan ürünlerini seçtik

TEMU'dan alabileceğiniz bütçe dostu evcil hayvan ürünlerini seçtik

TEMU'dan alabileceğiniz bütçe dostu evcil hayvan ürünlerini seçtik

TEMU'dan alabileceğiniz bütçe dostu evcil hayvan ürünlerini seçtik

Sezonun favorisi UGG botta %40 indirim

Sezonun favorisi UGG botta %40 indirim

"Kızımın gözlerindeki mutluluk için değer!" Barbie rüya evi indirimde

"Kızımın gözlerindeki mutluluk için değer!" Barbie rüya evi indirimde

Rahatlığıyla öne çıkıyor, her kombine uyum sağlıyor...

Rahatlığıyla öne çıkıyor, her kombine uyum sağlıyor...

Ömür boyu garantili Stanley termoslardaki indirimi kaçırmayın

Ömür boyu garantili Stanley termoslardaki indirimi kaçırmayın

ŞOK'a Dyson dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a Dyson dikey süpürge geliyor!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Günün en iyi fırsatı! Kışın sıcacık olmanın sırrı Columbia polarda

Günün en iyi fırsatı! Kışın sıcacık olmanın sırrı Columbia polarda

BİM'e Philips airfryer geliyor!

BİM'e Philips airfryer geliyor!

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aracıyla ağca girdi... Otomobil ortadan ikiye ayrıldı!

Otomobil ortadan ikiye ayrıldı!

Rojin Kabaiş'in babasından çarpıcı açıklama: "Otopsi raporunda 'suda boğulma' yok"

Rojin Kabaiş'in babasından çarpıcı açıklama: "Otopsi raporunda 'suda boğulma' yok"

Afyon'daki yangında can pazarı! Dehşete düşüren görüntüler: "Annem annem" diyerek içeri atıldı

Afyon'daki yangında can pazarı! Dehşete düşüren görüntüler: "Annem annem" diyerek içeri atıldı

Günün en iyi fırsatı! Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayak Columbia polarda %50 indirim

Günün en iyi fırsatı! Kışın sıcacık olmanın sırrı Columbia polarda

Bakan Kurum: "Hatay'ımızı yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacağız"

Bakan Kurum: "Hatay'ımızı yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacağız"

BİM'e Philips airfryer geliyor! 22 Kasım 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Philips airfryer geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.