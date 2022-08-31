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Kadınların orgazm taklidi yapmalarının nedeni ortaya çıktı

31.08.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların cinsel ilişki sırasında orgazm taklidi yapmasının gerçek neden ortaya çıktı. Kadınların neden orgazm taklidi yaptığı sorusunun cevabı arandı. Yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çekti. Kadınların orgazm taklidinin yapmasının nedeni üzücü olduğu kadar oldukça da kibarca...

Kadınların orgazm taklidi yapmalarının nedeni ortaya çıktı

Bazı kadınlar orgazm numarası yapmak için gözünü kırpmazken, diğerleri ise bu konuda daha temkinli adımlar atabiliyor. Kadınların sahte orgazmlarının ortaya çıkması için gerçekleştirilen bir araştırmadan çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

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Araştırma, kadınların sahte orgazm olmasının gerçek nedenini ortaya çıkardı. Sonuçlar üzücü olduğu kadar kibar olarak da adlandırıldı.

UTANÇTAN KURTARMAK İÇİN

Araştırma, heteroseksüel kadınların, partnerlerinin "algılanan erkekliğini" yani onları utançtan kurtarmak için orgazm taklidi yaptıklarını öne sürdü. Kadınlar, partnerlerinin erkeklik duygusunu ne kadar kırılgan olarak algılarsa, o kadar çok sahte orgazm olduğunu bildirdiler.

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Erkek cinsel partnerinin “gerçek bir erkek” olduğunu göstermek için bazı şeyler yaptığını algılayan kadınların, “Eşime olumsuz cinsel geri bildirim vermenin onun duygularını incitebileceği beni endişelendiriyor” gibi ifadelere katılma olasılıkları daha yüksekti.

Ocak ayında Social Psychological and Personality Science'da yayınlanan araştırmaya göre kadınları cinsel tatminleri daha düşük olduğu için erkeklere orgazm taklidi yapıyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
orgazm
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