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Kadınların pekmez mesaisi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesi ve köylerinde duttan pekmez yapımı başladı.

Kadınların pekmez mesaisi başladı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesi ve köylerinde duttan pekmez yapımı başladı. Bahçelerde dev ocaklar yakan kadınlar, doğal ve katkısız pekmez üretiyor.
Bahçelerden dut toplama mevsiminin sona ermesinin ardından bol güneş ve hafif rüzgarın etkili olmasıyla birlikte Kemaliye'de kadınların pekmez mesaisi de başladı. Bahçelerde yaktıkları ocaklara dev kazanları yerleştiren kadınlar bir taraftan duk kaynatırken bir taraftan da şırasını topluyor. Kazanlardan alınan şırayı güneş gören damlarda tepsilere seren kadınlar, bir süre olgunlaşmasını bekliyor. Bir hafta süren bu işlem sonunda Kemaliye'nin tadına doyum olmaz pekmezi hazır hale getiriliyor.
Uzun uğraşlar ile hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan pekmezin el becerisi gerektirdiğini anlatan Zeynep Yalçıner, "Uzun uğraş ve zahmetler sonucu el işçiliği ile tamamen doğal yollardan hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen pekmezlerimiz kış mevsiminde her derde deva olarak kullanılır. Dutlar kazanda kaynatılır, şırası elde edilir. Kaynatma işlemi uzun süre uygulanır. Kaynatma işlemi açık yayvan kaplarda yapılır ve düşük ısıda koyulaşıncaya kadar kaynatılır. Kaynatma kazanında şıra kaynamaya başlayınca oluşan köpükler kepçe ile alınır. Kaynama ilerledikçe şıranın üstü sarı köpük bağlar, şıra içten içe kızarır, göz göz olarak kaynar ve pekmez kokusunu yayar" dedi.

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Kadınların pekmez mesaisi başladıKadınların pekmez mesaisi başladıKadınların pekmez mesaisi başladıKadınların pekmez mesaisi başladı

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