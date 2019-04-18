Kadınların saçları sanata dönüştü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resim bölümü öğrencisi, 50 kadından tek tek topladığı saçları sanat eserine dönüştürerek bir sergi açtı.

Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Yasemin Güzel, kendi saçını ve çevreden topladığı kadın saçlarını iğneden geçirip, tuvale işledi. Güzel’in kadınların değerini anlatmak ve yaşantısını yansıtmak için yaptığı çalışma yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Güzel, yaklaşık 50 kadından topladığı ve 14 tablonun yer aldığı çalışmasını ‘Saç-Yol-Ma’ ismiyle sergi açarak sanat sevenlerle buluşturdu. Çalışmada kadın saçından yapılmış süpürge ve tespih dikkat çekti.

Kadınlardan saçları toplamak güç oldu

Güzel saçları toplamanın kolay olmadığını belirterek, "Bu serginin amacı kadının ne kadar toplumda değeri, olduğunu kadının bir saçının telinin bile ulaşılmasının ne kadar zor olduğunu anlatmaya çalıştım, çünkü saçları toplamak hiç kolay değildi. Kendi arkadaşlarımdan saçlarını bağışlayanlar oldu. Kuzenimden bağışlayanlar oldu. Ailemden saçlarını verenler oldu ve yaşlı teyzelerden bile sağ olsunlar saçlarını başlayan kişiler oldu. Onların sayesinde ve kendi saçlarım çok uzundu saçlarımı kestim kendi saçlarımı da kullandım. Böyle bir çalışma ortaya çıktı. Yaklaşık olarak bir buçuk yıl sürdü" dedi.