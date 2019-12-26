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  4. Kadınların savunma taktikleri: 'Gölge bir erkek yarattım'

Kadınların savunma taktikleri: 'Gölge bir erkek yarattım'

26.12.2019 20:17 | Son Güncelleme

Kadınlar, yaşamlarının her alanında erkek şiddetinden ve tacizden korunmak için bilinçli veya bilinçsiz olarak bir dizi önlem almak zorunda hissediyor. Kadınların geliştirdiği bu "savunma taktiklerini" ele aldığımız yeni serimizin ilk bölümünde 28 yaşındaki sosyal medya uzmanı Elif Kübra Ongun, Üsküdar'da yaşayan bekar bir kadın olarak günlük hayatında uyguladığı taktikleri anlatıyor.

Kadınların savunma taktikleri: 'Gölge bir erkek yarattım'

https://www.youtube.com/watch?v=vpklJzOGNoY&feature=youtu.be

Video: Esra Yalçınalp

Kadınlar, yaşamlarının her alanında erkek şiddetinden korunmak için bilinçli veya bilinçsiz olarak "savunma taktikleri" geliştiriyorlar.

Kıyafet seçiminden kullandıkları güzergaha, toplu taşımadaki çanta pozisyonundan kapının önüne erkek ayakkabısı koymaya, özsavunma sporları öğrenmekten nişan yüzüğü takmaya, farklı kadınlar geliştirdikleri taktiklerde ortaklaşıyor.

"Kadınların Savunma Taktikleri" isimli video serimizin ilk bölümünde, 28 yaşındaki sosyal medya uzmanı Elif Kübra Ongun, Üsküdar'da yaşayan bekar bir kadın olarak günlük hayatında uyguladığı taktikleri anlatıyor.

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