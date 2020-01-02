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  4. Kadınların savunma taktikleri: 'Özgürlüğümü kısıtlamadan benle yaşamaya alışacaksın'

Kadınların savunma taktikleri: 'Özgürlüğümü kısıtlamadan benle yaşamaya alışacaksın'

02.01.2020 19:07 | Son Güncelleme

Video serimizin ikinci bölümünde muhasebeci Nuray Kılıç, her gün otoban kenarındaki işine yürüyerek giderken geliştirdiği kendisini şiddetten koruma taktiklerini anlatıyor. 47 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Kılıç, kendisini daha güvende hissetmek için ders almaya da başlamış.

Kadınların savunma taktikleri: 'Özgürlüğümü kısıtlamadan benle yaşamaya alışacaksın'

"Kadınların Savunma Taktikleri" video serimizin ikinci bölümünde muhasebeci Nuray Kılıç, her gün otoban kenarındaki işine yürüyerek giderken geliştirdiği kendisini şiddetten koruma taktiklerini anlatıyor.

47 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Kılıç, kendini daha güvende hissetmek için ders almaya da başlamış.

Kadınlar, yaşamlarının her alanında erkek şiddetinden korunmak için bilinçli veya bilinçsiz olarak "savunma taktikleri" geliştiriyorlar.

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