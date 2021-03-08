Kadınların Sorunları Salgınla Birlikte Artıyor

Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet, ülkeden ülkeye değişse de 2021 yılında hala önemli bir sorun olmayı sürdürüyor. Rakamlar bu konuda kat edilecek önemli bir yol olduğunu ortaya koyuyor.

Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet, kadın-erkek eşitsizliği, çocuk yaşta evlilikler, işyerlerinde farklı ücret politikaları, eğitim, ulaşım, iş sahibi olma konusundaki eşitsizlik, doğum sağlığı ve hakları, cinsel ayrımcılık gibi sorunlar karşı karşıya olduklarından bazıları.

Yıllardır dile getirilse de sorunların çözümünde önemli bir ilerleme sağlanamıyor.

8 Mart, dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmakla birlikte aslında her yıl kadınların sorunları da dile getiriliyor.

Bu yılki kadınlar gününün teması “Choose To Challenge- Karşı Çıkmayı Seç”. Bu tema, “meydan okumayla değişim gelir” düşüncesine dayandırılıyor.

Dünya Kadınlar Günü 110 yıldır kutlanıyor. Amaç kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alandaki başarılarını kutlamak. Bugünde ayrıca cinsiyet eşitliği konusunda da çağrılar yapılıyor.

Veriler, sadece Amerika’da her dört kadından birinin fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını ortaya koyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre küresel düzeyde bu oran üçte bir.

Buna siber zorbalığı, cinsel tacizleri, modern köleliği de eklemek gerekiyor.

İş yerinde eşitsizlik de sorun olmaya devam ediyor. 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre 100 erkeğin yöneticiliğe yükseldiği bir durumda kadınlarda bu rakam 72’de kalıyor. Takam özellikle Amerika’da siyah ve Latin kökenlilerde daha da düşüyor.

Asgari ücretle çalışanların yüzde 63’ü kadın. Yönetici pozisyonundaki kadınlar bile bu kategoride erkeklerden daha az kazanıyor.

Dünya genelinde toplam çalışma saatlerinin üçte ikisini kadınlar doldururken, kazançları dünya gelirinin 10’da biri.

Eğitim eşitsizliği ve eğitime erişim, bu sorunların belki de temeli. Anaokulundan itibaren erkek ve kız çocukları cinsiyetlerine göre eğitim görüyor.

UNESCO raporuna göre ilkokul çağındaki 30 milyondan fazla kız çocuğu eğitim olanağından yoksun. Gelişmekte olan ülkelerdeki her 4 genç kadından biri ilkokulu tamamlayamamış.