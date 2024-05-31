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  4. Kadınların terlikli, çantalı 'yer' kavgası! O anlar kamerada

Kadınların terlikli, çantalı 'yer' kavgası! O anlar kamerada

31.05.2024 16:56
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Adana'da dilenci olduğu öne sürülen iki kadının çocuğun yanında terlik ve çanta ile birbirine vurması saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklarında dilencilik yaptığı öne sürülen iki kadın "yer" kavgası nedeniyle tartıştı. Tartışan kadınlar ara sokağa geldi. Kadınlardan biri diğerine "Benim yerime neden geliyorsun, herkesin yeri belli" diye bağırdı. Bunun üzerine iki kadın yanlarında çocuk olmasına rağmen kavga etmeye başladı.

Kadınlardan biri diğerine çanta ile vururken, diğeri de ayağındaki terliği çıkartıp vurmaya başladı. Bu sırada kavgayı gören bir erkek de kadınları ayırmak için olay yerine geldi. Ancak erkeğin araya girmesine rağmen kadınlar kavgaya devam etti.

Kadının biri diğerine terliğini fırlattı, şans eseri terlik kadının kafasını sıyırdı. Çocuk ise kavga anında donup kaldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana kavga
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