HABER

Kadınların yaşamını, atık malzemelerden yaptığı biblolarla anlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

AKSARAY'da el sanatları ve nakış öğretmeni Hatice Taşcıoğlu, yumurta kabuğu ve atık malzemeyle yaptığı biblo ve resimlerle kadınların hayatını anlatıyor. Taşcıoğlu, "Biblolarımızda, kucağında bebeğini taşıyan anneler, yaşlı nineler ve gelecek kaygısı taşıyan kadınlar, çocuklar gibi birçok  figür mevcut'' dedi.

Kadınların yaşamını, atık malzemelerden yaptığı biblolarla anlatıyor

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da el sanatları ve nakış öğretmeni Hatice Taşcıoğlu, yumurta kabuğu ve atık malzemeyle yaptığı biblo ve resimlerle kadınların hayatını anlatıyor. Taşcıoğlu, "Biblolarımızda, kucağında bebeğini taşıyan anneler, yaşlı nineler ve gelecek kaygısı taşıyan kadınlar, çocuklar gibi birçok figür mevcut'' dedi.
Gülpınar beldesinde oturan Hatice Taşçıoğlu, mesleği gereği Anadolu’nun birçok kentinde görev yaptığını, oralarda yaşayan kadınların yaşamlarını da mesleğine yansıttığını söyledi. Kadınların günlük yaşantısının kendisini her zaman etkilediğini vurgulayan Taşcıoğlu, şöyle konuştu:
"Bu konuda 40'a yakın çalışmamız ve tiplememiz var. Atık malzeme olarak yumurta kabuklarını kullanıyoruz. Daha sonra bunları figüre dönüştürüyoruz. Ayrıca seramik hamuru, çalışmalarımızın en önemli malzemesini oluşturuyor. Biblolarımızda, kucağında bebeğini taşıyan anneler, yaşlı nineler ve köyde çalışan bayanlar, düğünleri benimsedim. Okul dışındaki boş zamanımda bibloları yapıyorum. Günde 2-3 saatlik çalışmayla yaklaşık 10 günde bir eser ortaya koyuyorum.''
Biblo yaparak atık malzemeleri de değerlendirmiş olduğunu ifade eden Taşçıoğlu, ''Biz bir taraftan kadının üretkenliğini, bir taraftan da çöpe gidebilecek her maddeden bir şeyler ortaya konabileceğini gösteriyoruz. Yumurtayı, seramik hamuruyla birleştirip istediğimiz her tür figürü çıkarıyoruz. Aksaray’ın köylerinde tarım ve hayvancılıkta çalışan kadınlar esin kaynağım oluyor. Biblolara hem Türkiye genelinden hem de Japonya’dan talep var. Sergiler açarak bir nebze olsun vatandaşları bilinçlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

​FOTOĞRAFLI

Kadınların yaşamını, atık malzemelerden yaptığı biblolarla anlatıyorKadınların yaşamını, atık malzemelerden yaptığı biblolarla anlatıyorKadınların yaşamını, atık malzemelerden yaptığı biblolarla anlatıyorKadınların yaşamını, atık malzemelerden yaptığı biblolarla anlatıyor

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
ESOGÜ’de Beyin Farkındalığı Haftası 2019 etkinlikleriESOGÜ’de Beyin Farkındalığı Haftası 2019 etkinlikleri
Süs tavuğu beslemeye başladı, kahve alışkanlığından kurtulduSüs tavuğu beslemeye başladı, kahve alışkanlığından kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca bakın neler oldu

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca...

Son dakika: PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına operasyon

Karar bugün verildi! Gözaltılar başladı

Her şey saniyeler içinde yaşandı! İşte Eminönü'ndeki korkunç anlar

Her şey saniyeler içinde yaşandı! Eminönü'ndeki korkunç anlar

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Hepsi aynı minibüsten çıktı! Bu manzaraya polis bile şaşırdı

Hepsi aynı minibüsten çıktı! Bu manzaraya polis bile şaşırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.