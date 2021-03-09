Kadınlarla erkekler arasında ücret uçurumu kapanmıyor

Aynı işi yapan ve aynı niteliklere sahip kadınlar ise erkek iş arkadaşlarından yüzde 6 daha az kazandı.Almanya'da kadınlarla erkeklerin geliri arasındaki fark, hafif düşüşe rağmen sürüyor. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre 2020 yılında kadınlar erkeklerden ortalama yüzde 18 daha az kazandı. Batı eyaletlerinde gelir farkı yüzde 20'yi bulurken doğu eyaletlerinde yüzde 6 olarak kaydedildi.

Farkın 2019 yılına göre yüzde 1 oranında azaldığı kayıtlara geçti. Ancak farktaki azalmada, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısa çalışma uygulamasının da etkili olabileceği belirtiliyor.

Saatte 4 eurodan fazla fark

10 Mart'taki Uluslararası Eşit Ücret Günü öncesinde açıklanan istatistiklere göre Almanya'da kadınlar 2020 yılında brüt olarak saatte ortalama 18,62 euro, erkekler ise 22,78 euro kazandı.

İstatistiklerde kamu kuruluşları ile en az 10 kişi çalıştıran işletmeler baz alındı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri hesaplamalara dahil edilmedi.

"Yapısal faktörler"

İstatistik Dairesi, kadınlarla erkeklerin geliri arasındaki farkın yaklaşık yüzde 70'lik bölümünün "yapısal faktörler"den kaynaklandığına işaret etti. Örneğin kadınların yönetici konumunda daha az yer alması ya da daha düşük ücret ödenen meslek ve branşlarda çalışmaları yapısal faktörler arasında sıralanıyor.