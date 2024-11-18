Kadınlarla yakınlık kurduğu mesajlar ortaya çıktı! Skandalın adresi Tunceli: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü açığa alındı

Skandalın adresi Tunceli! Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Ayrıca Vali Tekbıyıkoğlu, bakanlıktan konuyla ilgili talepte de bulundu. S.Ö.'nün 'yakınlık' kurduğunu gözler önüne seren mesajlaşmalar da ortaya çıktı.
Tunceli’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapan S.Ö.'nün İŞKUR üzerinden geçici olarak işe alınan bazı kadınlarla ‘yakınlık’ kurduğu mesajları ortaya çıktı.
S.Ö.'nün ayrıca çalışanları da ‘Şehit yakınıyım’ diyerek tehdit ettiği iddia edildi.
Açığa alınan S.Ö. hakkında idari soruşturma başlatılırken, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu konuyla ilgili olarak bakanlıktan müfettiş talep etti.
Mesajlarda isimleri geçen kadınlar hakkında da idari soruşturma başlatıldı.
(DHA)