Kadınlarla yakınlık kurduğu mesajlar ortaya çıktı! Skandalın adresi Tunceli: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü açığa alındı

Skandalın adresi Tunceli! Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Ayrıca Vali Tekbıyıkoğlu, bakanlıktan konuyla ilgili talepte de bulundu. S.Ö.'nün 'yakınlık' kurduğunu gözler önüne seren mesajlaşmalar da ortaya çıktı.

GEÇİCİ ÇALIŞAN KADINLARLA MESAJLAŞIYORDU

Tunceli’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapan S.Ö.'nün İŞKUR üzerinden geçici olarak işe alınan bazı kadınlarla ‘yakınlık’ kurduğu mesajları ortaya çıktı.

TEHDİT DE EDİYORDU

S.Ö.'nün ayrıca çalışanları da ‘Şehit yakınıyım’ diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

AÇIĞA ALINDI; VALİ, BAKANLIKTAN TALEPTE BULUNDU

Açığa alınan S.Ö. hakkında idari soruşturma başlatılırken, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu konuyla ilgili olarak bakanlıktan müfettiş talep etti.

KADINLAR HAKKINDA DA HAREKETE GEÇİLDİ

Mesajlarda isimleri geçen kadınlar hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır