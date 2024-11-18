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  4. Kadınlarla yakınlık kurduğu mesajlar ortaya çıktı! Skandalın adresi Tunceli: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü açığa alındı

Kadınlarla yakınlık kurduğu mesajlar ortaya çıktı! Skandalın adresi Tunceli: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü açığa alındı

18.11.2024 17:13
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö., kurumda çalışan kadınlarla 'yakınlık' kuruyor, üstelik iddiaya göre çalışanları da "Şehit yakınıyım" diyerek tehdit ediyordu. Mesajlaşmalar ortaya çıktı, hem S.Ö. hem de adı geçen kadınlar hakkında harekete geçildi.

Kadınlarla yakınlık kurduğu mesajlar ortaya çıktı! Skandalın adresi Tunceli: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü açığa alındı

Skandalın adresi Tunceli! Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Ayrıca Vali Tekbıyıkoğlu, bakanlıktan konuyla ilgili talepte de bulundu. S.Ö.'nün 'yakınlık' kurduğunu gözler önüne seren mesajlaşmalar da ortaya çıktı.

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GEÇİCİ ÇALIŞAN KADINLARLA MESAJLAŞIYORDU

Tunceli’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapan S.Ö.'nün İŞKUR üzerinden geçici olarak işe alınan bazı kadınlarla ‘yakınlık’ kurduğu mesajları ortaya çıktı.

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TEHDİT DE EDİYORDU

S.Ö.'nün ayrıca çalışanları da ‘Şehit yakınıyım’ diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

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AÇIĞA ALINDI; VALİ, BAKANLIKTAN TALEPTE BULUNDU

Açığa alınan S.Ö. hakkında idari soruşturma başlatılırken, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu konuyla ilgili olarak bakanlıktan müfettiş talep etti.

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KADINLAR HAKKINDA DA HAREKETE GEÇİLDİ

Mesajlarda isimleri geçen kadınlar hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Tunceli aile ve sosyal hizmetler
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