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Kadir, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

İZMİT'te 18 gün önce motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Kadir Kaçar (22), dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT'te 18 gün önce motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Kadir Kaçar (22), dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, 8 Haziran'da meydana geldi. İzmit Milli İrade Meydanı mevkiinde Atatürk Bulvarı yönünden gelerek Ömer Türkçakal Bulvarı yönüne giden Muhammet Enes Malgin yönetimindeki 34 BA 7080 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta Kadir Kaçar yönetimindeki 34 EN 4639 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Kaçar, olay yerine gelen ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Muhammet Enes Malgin ise polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kazada ağır yaralanan Kadir Kaçar, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 18 gündür süren yaşam mücadelesini dün gece saatlerinde kaybetti. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Sevim ve Rahim Kaçar çiftinin 2 çocuğundan biri olduğu öğrenilen Kadir Kaçar'ın, kazadan hemen önce askerlik görevini tamamlayarak geri geldiği öğrenildi. Ailesine teslim edilen Kadir Kaçar'ın cenazesinin Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi.

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