Kadir Çöpdemir, Gönül Dağı ile ekranlara dönüyor

TRT Haber kanalında yayınlanan belgesel program Gönül Dağı'nın yeni sunucusu ünlü oyuncu ve radyocu Kadir Çöpdemir oldu.

Geçen yıl son Başbakan Binali Yıldırım'ın da konuk olarak katıldığı Gönül Dağı; son yıllarda başta televizyon olmak üzere iletişim araçlarıyla dayatılan sanal hayatın alternatifi, toplumun gerçeklerinden uzak dizilere karşı gerçek hayatın sıcaklığını ekranlara taşıyan bir program.

Gönül Dağı dünyanın en ağır meslek gruplarından olan tecrübeli uzun yol şoförlerinin sıra dışı yaşam öykülerini konu alıyor Ailesinin geçimi için kendisini yollara vurmuş babaların geride bıraktıkları hasretin öyküleri.

Format olarak Türk Televizyonlarında bir ilki gerçekleştiren program, her izleyicinin kendinden izler bulabileceği bir aile belgeseli.

Yapım ve yönetmenliğini Ferhat Yalçıner'in üstlendiği Gönül Dağı pazar günleri saat 21:00 de TRT Haber ekranlarında yayınlanacak.

