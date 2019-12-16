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Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e Sefirin Kızı desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 21:46 | Son Güncelleme

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün yeni dizisi Sefirin Kızı'nı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla destekledi.

Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e Sefirin Kızı desteği

Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül’ün paylaştığı ‘Sefirin Kızı’ ilk bölümüyle 16 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Atagül’ün yeni dizisine eşi Kadir Doğulu’dan da destek paylaşımı geldi.

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıktığı Star’ın iddialı projelerinden Sefirin Kızı, ilk bölümüyle beğeni topladı.

Yeni dizisi 'Sefirin Kızı'nda 'Nare' karakterine hayat veren eşi Neslihan Atagül ile poz veren Kadir Doğulu, "Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım. Artık akşam Nare’yi izleyip hasret gidereceğiz. Çok iyi iş oldu biliyorum. İzleyin" notunu yazdı.

kadir

Dizide Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş insanı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayesi anlatılıyor.

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kadir doğulu neslihan atagül

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ıyyt kadının göz torbaları çıkmış oha o yaştaa
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