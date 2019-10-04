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Kadir Doğulu: Hakikat ile buluştum

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 17:04 | Son Güncelleme

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti kendilerini doğanın kollarına bıraktı.

Kadir Doğulu, eşiyle çekildiği karelerin altına dikkat çeken bir yazı yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte Kadir Doğulu’nun o yazısı:

'Hakikat ile buluştum bugün yine. Toprağa bastım onunla birlikte… O kaldırdı ayağını ben bastım üstüne. Gelecek vardı peşimizde…Meyve ağaçlarını gezdik hep birlikte. Elma dişledik beraber adem gibi… Kimisi olgun kimisi henüz çiğ, kimisi buluşmuş toprak ile.Hakikat ile buluştum bugün yine, O önde ben peşinde… Gelecek ise hemen gerimizde.Toprak ile meyve ile Adem ile nesilden nesile… En derin muhabbetlerimle…'


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