Kadir Doğulu: Hakikat ile buluştum

Kadir Doğulu, eşiyle çekildiği karelerin altına dikkat çeken bir yazı yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte Kadir Doğulu’nun o yazısı:

'Hakikat ile buluştum bugün yine. Toprağa bastım onunla birlikte… O kaldırdı ayağını ben bastım üstüne. Gelecek vardı peşimizde…Meyve ağaçlarını gezdik hep birlikte. Elma dişledik beraber adem gibi… Kimisi olgun kimisi henüz çiğ, kimisi buluşmuş toprak ile.Hakikat ile buluştum bugün yine, O önde ben peşinde… Gelecek ise hemen gerimizde.Toprak ile meyve ile Adem ile nesilden nesile… En derin muhabbetlerimle…'



