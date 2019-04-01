MAGAZİN

Kadir Doğulu Neslihan Atagül'ü özleyince...

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2019 11:38 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kadir Doğulu Neslihan Atagül'ü özleyince...

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, 2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin aşkları doludizgin devam ediyor. İkili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

"RENGİM, BAHARIM, KARIM"

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Doğulu'nun "Rengim, baharım, karım" notu düştüğü paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

tt

Her fırsatta aşklarını dile getiren çiftten Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'e sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu. Roma'da tatilde olan eşi Neslihan'ı özleyen Doğulu, sosyal medya hesabından birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Dön artık" notu düşmüştü.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Haluk Levent'ten istifa açıklamasıHaluk Levent'ten istifa açıklaması
Beyaz Show geri dönüyor! Ama bu sefer... Beyaz Show geri dönüyor! Ama bu sefer...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadir doğulu Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uçaktaki yolcu o anları anlattı!

Uçaktaki yolcu o anları anlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
kadir Doğulu Herkesin duymasına gerek yok ki
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şoke eden iddia! Can Yaman seti birbirine kattı!

Şoke eden iddia! Can Yaman seti birbirine kattı!

Haluk Levent'ten istifa açıklaması

Haluk Levent'ten istifa açıklaması

Beyaz Show geri dönüyor! Ama bu sefer...

Beyaz Show geri dönüyor! Ama bu sefer...

Gonca Vuslateri ile Rıza Kocaoğlu aşk mı yaşıyor?

Aşk iddiaları sorulunca...

Demet Şener'in sevgilisi Cenk Küpeli’den ‘nişanlı’ açıklaması

Demet Şener'in sevgilisi Cenk Küpeli’den ‘nişanlı’ açıklaması

Rap şarkıcısı Nipsey Hussle uğradığı saldırı sonucu öldü

Ünlü Rap şarkıcısı çatışmada öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.