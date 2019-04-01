Kadir Doğulu Neslihan Atagül'ü özleyince...

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, 2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin aşkları doludizgin devam ediyor. İkili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.
"RENGİM, BAHARIM, KARIM"
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Doğulu'nun "Rengim, baharım, karım" notu düştüğü paylaşım çok sayıda beğeni aldı.
Her fırsatta aşklarını dile getiren çiftten Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'e sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu. Roma'da tatilde olan eşi Neslihan'ı özleyen Doğulu, sosyal medya hesabından birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Dön artık" notu düşmüştü.
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