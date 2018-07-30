Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çöp topladı

Oyuncu Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül Muğla’nın Akyaka ilçesindeki bir sörf okulunda görüntülendi. Botla ıssız bir koya geçen çift gün boyu kamp yaptı. Gün sonunda koydaki bütün çöpleri topladılar.

Başkaları attı, onlar topladı! Bravo size...

1 / 18 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Akyaka’daki tatillerine devam ediyor.

2 / 18 Ünlü çift, önceki gün de botla gözlerden uzak bir koya giderek kamp yaptı.

3 / 18 Başkası attı, onlar topladı Ünlü çift, koydan ayrılmadan önce de çevre temizliği yapıp ortalığa saçılmış çöpleri topladı.

4 / 18 Duyarsız tatilcilerin çevreye saçtığı çöplerden rahatsız olan ikili, ellerine büyük bir poşet alarak çevre temizliği yaptı.

5 / 18 İkili, akşama doğru, topladıkları çöpleri de konteyner’a atmak üzere yanlarına alarak botla Akyaka’ya döndü.

6 / 18 Çift denize girmedi. Bol bol güneşlendiler. Şakalaştılar, sohbet ettiler.

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